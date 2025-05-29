Минцифры ответили на заявления об обязательной сдаче биометрии для доступа к Госуслугам

Минцифры: Информация о доступе к Госуслугам через биометрию это фейк
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Регистрация биометрии остается добровольной и не влияет на доступ к основным функциям Госуслуг
Регистрация биометрии остается добровольной и не влияет на доступ к основным функциям Госуслуг Фото:
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Опровержение фейковой информации

Минцифры опровергло информацию о планах ввести обязательную биометрию для доступа к Госуслугам. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. URA.RU реализует совместный с «Лапша Медиа» проект по опровержению фейковой информации.

«Распространившаяся в сети информация о том, что для доступа к Госуслугам будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе — фейк. Таких планов у министерства нет», — говорится в сообщении министерства.

Также уточняется, что Минцифры разрабатывает меры по усилению защиты учетных записей пользователей Госуслуг. Для предотвращения случаев передачи кодов доступа мошенникам планируется изменить действующий порядок восстановления пароля. Восстановление доступа к личному кабинету будет возможно только при личном обращении гражданина в многофункциональный центр (МФЦ). Кроме того, при согласии пользователя восстановить доступ можно будет через банковские или иные доверенные приложения. При этом подчеркивается, что регистрация биометрии остается добровольной и не влияет на доступ к основным функциям Госуслуг.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы обязательной сдаче биометрических данных для всех пользователей Госуслуг. Однако эта информация не подтвердилась.

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Минцифры опровергло информацию о планах ввести обязательную биометрию для доступа к Госуслугам. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. URA.RU реализует совместный с «Лапша Медиа» проект по опровержению фейковой информации. «Распространившаяся в сети информация о том, что для доступа к Госуслугам будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе — фейк. Таких планов у министерства нет», — говорится в сообщении министерства. Также уточняется, что Минцифры разрабатывает меры по усилению защиты учетных записей пользователей Госуслуг. Для предотвращения случаев передачи кодов доступа мошенникам планируется изменить действующий порядок восстановления пароля. Восстановление доступа к личному кабинету будет возможно только при личном обращении гражданина в многофункциональный центр (МФЦ). Кроме того, при согласии пользователя восстановить доступ можно будет через банковские или иные доверенные приложения. При этом подчеркивается, что регистрация биометрии остается добровольной и не влияет на доступ к основным функциям Госуслуг. Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы обязательной сдаче биометрических данных для всех пользователей Госуслуг. Однако эта информация не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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