Минцифры ответили на заявления об обязательной сдаче биометрии для доступа к Госуслугам

Минцифры опровергло информацию о планах ввести обязательную биометрию для доступа к Госуслугам. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. URA.RU реализует совместный с «Лапша Медиа» проект по опровержению фейковой информации.
«Распространившаяся в сети информация о том, что для доступа к Госуслугам будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе — фейк. Таких планов у министерства нет», — говорится в сообщении министерства.
Также уточняется, что Минцифры разрабатывает меры по усилению защиты учетных записей пользователей Госуслуг. Для предотвращения случаев передачи кодов доступа мошенникам планируется изменить действующий порядок восстановления пароля. Восстановление доступа к личному кабинету будет возможно только при личном обращении гражданина в многофункциональный центр (МФЦ). Кроме того, при согласии пользователя восстановить доступ можно будет через банковские или иные доверенные приложения. При этом подчеркивается, что регистрация биометрии остается добровольной и не влияет на доступ к основным функциям Госуслуг.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы обязательной сдаче биометрических данных для всех пользователей Госуслуг. Однако эта информация не подтвердилась.
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