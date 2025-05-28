В Тюменской области охотник выстрелил в людей, перепутав их с лосем

В Тюменской области охотник выстрелил в двух человек, перепутав их с лосем. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судов. Один из пострадавших подал на стрелка в суд.
«Ялуторовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Г. к А., Ш., З. о солидарном взыскании компенсации морального вреда в размере 700 000 руб. Иск мотивирован тем, что приговором Ялуторовского районного суда Тюменской области от 20.09.2023 года ответчики признаны виновными в незаконной охоте. В процессе поиска, выслеживания, преследования и добычи дикого животного (лося), А. произвел выстрел по замеченному в кустах силуэту, ошибочно приняв его за животное, тем самым ранив Х. и Г.», — указано в публикации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
В результате выстрела потерпевший получил ранение бедра и голени. Мужчина потребовал, чтобы стрелок выплатил ему компенсацию за моральные и физические страдания в размере 700 000 рублей. Суд удовлетворил иск частично и взыскал с охотника 45 000 рублей. В остальной части требования остались без удовлетворения.
Ранее URA.RU писало о том, что в 2019 году тюменский бизнесмен, убивший егеря на охоте, получил штраф в 100 000 рублей. Такое решение вынес судья Казанского районного суда по статье ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
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