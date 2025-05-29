Названо имя вероятного убийцы российского майора Гурциева в Ставрополе

К взрыву, в результате которого погиб майор российской армии Заур Гурциев может быть причастен уроженец Краснодарского края Никита Пеньков. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Вероятный исполнитель теракта, в результате которого погиб Заур Гурциев — уроженец Краснодарского края Никита Пеньков», — сообщил Котенок. Об этом он написал в своем telegram-канале. Официального комментария о виновнике произошедшего еще нет.
По данным Котенка, Пеньков нигде не работал и арендовал квартиру в доме, возле которого произошел взрыв. «Не исключено, что Пеньков вовсе не собирался отыгрывать роль „шахида“, а СВУ было активировано дистанционно», — заявил военкор.
В результате взрыва гранаты, произошедшего ночью на улице Чехова в Ставрополе, погиб Заур Гурциев, ветеран специальной военной операции и участник проекта «Время Героев». На месте инцидента работают следственные органы. Среди рассматриваемых версий произошедшего — террористический акт.
По предварительным сведениям, использовалось взрывное устройство безоболочного типа, мощность которого составила порядка 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Официальные структуры пока не комментируют ход расследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.