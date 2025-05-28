Омбудсмен ХМАО вступилась за бойца СВО, которого лишили выплат

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая. К ней обратился отец мобилизованного, которого лишили выплат и присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части) пока он лечился после ранений.
«Заявитель сообщил, что за период военной службы состояние здоровья военнослужащего ухудшилось в связи с полученными им в ходе боевых действий ранений и обострением хронических заболеваний, в период прохождения лечения в медицинских учреждениях военнослужащий признан самовольно оставившим воинскую часть», — говорится на сайте уполномоченного. Военнослужащий отсутствовал из-за состояния здоровья, но ему прекратили платить денежное довольствие.
Омбудсмен обратилась в военную прокуратуру, чтобы провести проверку. По итогам разбирательств с югорчанина сняли статус СОЧ, а уголовное дело по факту неявки на службу прекратили. После медкомиссии его также перевели в тыловое подразделение, а выплаты вернули.
Ранее URA.RU рассказывало, что омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО добиться отпуска. Он не был в нем полтора года.
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