28 мая 2025

Омбудсмен ХМАО вступилась за бойца СВО, которого лишили выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен помогла бойцу СВО из Урая
Омбудсмен помогла бойцу СВО из Урая Фото:

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая. К ней обратился отец мобилизованного, которого лишили выплат и присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части) пока он лечился после ранений.

«Заявитель сообщил, что за период военной службы состояние здоровья военнослужащего ухудшилось в связи с полученными им в ходе боевых действий ранений и обострением хронических заболеваний, в период прохождения лечения в медицинских учреждениях военнослужащий признан самовольно оставившим воинскую часть», — говорится на сайте уполномоченного. Военнослужащий отсутствовал из-за состояния здоровья, но ему прекратили платить денежное довольствие.

Омбудсмен обратилась в военную прокуратуру, чтобы провести проверку. По итогам разбирательств с югорчанина сняли статус СОЧ, а уголовное дело по факту неявки на службу прекратили. После медкомиссии его также перевели в тыловое подразделение, а выплаты вернули.

Ранее URA.RU рассказывало, что омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО добиться отпуска. Он не был в нем полтора года.

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Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая. К ней обратился отец мобилизованного, которого лишили выплат и присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части) пока он лечился после ранений. «Заявитель сообщил, что за период военной службы состояние здоровья военнослужащего ухудшилось в связи с полученными им в ходе боевых действий ранений и обострением хронических заболеваний, в период прохождения лечения в медицинских учреждениях военнослужащий признан самовольно оставившим воинскую часть», — говорится на сайте уполномоченного. Военнослужащий отсутствовал из-за состояния здоровья, но ему прекратили платить денежное довольствие. Омбудсмен обратилась в военную прокуратуру, чтобы провести проверку. По итогам разбирательств с югорчанина сняли статус СОЧ, а уголовное дело по факту неявки на службу прекратили. После медкомиссии его также перевели в тыловое подразделение, а выплаты вернули. Ранее URA.RU рассказывало, что омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО добиться отпуска. Он не был в нем полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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