Депутаты гордумы Челябинска Виген Мхитарян и Кирилл Ветхов подарили бойцам спецоперации автомобиль «Нива». Машина уже доставлена на передовую.
«К нам обратились бойцы 90 танковой дивизии, 239 танковый полк, с просьбой приобрести „Ниву“. Мы скинулись, купили и вручили подарок», — рассказал URA.RU Мхитарян.
«Выражаем слова благодарности депутатам Тракторозаводского района города Челябинска Ветхову Кириллу и Мхитаряну Вигену за предоставленную помощь в виде „Нивы“. „Нива“ доехала на фронт, спасибо огромное! „Нива“ будет выполнять свои боевые задачи, победа будет за нами», — говорится в видео, присланном бойцами с фронта.
Ранее депутаты по просьбе бойцов отправляли на передовую квадроцикл. До этого парламентарии также совместно строили уличные раздевалки для спортсменов.
Челябинские депутаты регулярно выполняют просьбы бойцов спецоперации. Так, после после общения со столетним ветераном Великой Отечественной войны Николаем Жаровым Мхитарян принял решение выделить дополнительно 800 тысяч рублей на нужды СВО. Общая сумма помощи фронту со стороны депутата теперь достигнет 11 млн рублей.
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