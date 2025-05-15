Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян после общения со столетним ветераном Великой Отечественной войны Николаем Жаровым принял решение выделить дополнительно 800 тысяч рублей на нужды СВО. Общая сумма помощи фронту со стороны депутата теперь составит 11 млн рублей. Ветеран горячо поблагодарил народного избранника и даже зааплодировал.
«Этим видео я буду гордиться всю свою жизнь! 100-летний ветеран Великой Отечественной войны похлопал мне и похвалил. Вот это, на мой взгляд, уже какое-то достижение. А эти „статусы“, депутат я одного уровня или другого, это все бренное!», — написал Мхитарян на свой странице в соцсети «ВКонтакте».
По уже сложившейся традиции, заложенной депутатом, трое ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории его избирательного округа, были поздравлены лично. Каждому из них были вручены продуктовые наборы и денежная помощь. Еще более 600 подарков в честь 80-летия Победы получили вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла, представители районного совета ветеранов и активные жители района. Но именно в ходе разговора с ветераном Жаровым Мхитарян принял решение вновь оказать помощь бойцам СВО.
«В честь 80-й годовщины Великой Победы решил оказать помощь нашим героям на сумму 800 тысяч рублей. С ними общая сумма достигла 11 миллионов рублей», — отметил депутат.
Помощь бойцам со стороны депутата является регулярной. Виген Мхитарян как направляет деньги, так и закупает технику для нужд СВО. За это и его активную благотворительную деятельность еще в январе 2024 года депутат был удостоен главной общественной наградой Челябинска, премией «Признание». Он стал самым молодым лауреатом за всю историю премии.
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