В Пермском крае глава Лысьвенского округа Федосеев подал заявление об отставке

Глава Лысьвенского округа Пермского края Никита Федосеев подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Документ рассмотрит местная дума уже сегодня.
«Глава Лысьвенского муниципального округа Никита Федосеев подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что сегодня на заседании депутаты рассмотрят заявление», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья.
Если отставка Федосеева будет принята, то он покинет пост 1 июня. Заменит его, как ожидают источники, замглавы округа, экс-гендиректор ООО «РУ7» Александр Пермяков.
Еще в конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что краевые власти недовольны работой нынешнего главы Лысьвенского округа. Звучали разные фамилии сменщиков. Например, замглавы Губахи Дмитрий Хлыбов. Однако среди них был и Пермяков. Его якобы рекомендовал мэр Перми Эдуард Соснин, они — приятели. В итоге его кандидатура победила.
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