28 мая 2025

В Пермском крае глава Лысьвенского округа Федосеев подал заявление об отставке

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Никита Федосеев ищет новую работу
Никита Федосеев ищет новую работу Фото:

Глава Лысьвенского округа Пермского края Никита Федосеев подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Документ рассмотрит местная дума уже сегодня.

«Глава Лысьвенского муниципального округа Никита Федосеев подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что сегодня на заседании депутаты рассмотрят заявление», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья.

Если отставка Федосеева будет принята, то он покинет пост 1 июня. Заменит его, как ожидают источники, замглавы округа, экс-гендиректор ООО «РУ7» Александр Пермяков. 

Еще в конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что краевые власти недовольны работой нынешнего главы Лысьвенского округа. Звучали разные фамилии сменщиков. Например, замглавы Губахи Дмитрий Хлыбов. Однако среди них был и Пермяков. Его якобы рекомендовал мэр Перми Эдуард Соснин, они — приятели. В итоге его кандидатура победила.

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Глава Лысьвенского округа Пермского края Никита Федосеев подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Документ рассмотрит местная дума уже сегодня. «Глава Лысьвенского муниципального округа Никита Федосеев подал в местную Думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Планируется, что сегодня на заседании депутаты рассмотрят заявление», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. Если отставка Федосеева будет принята, то он покинет пост 1 июня. Заменит его, как ожидают источники, замглавы округа, экс-гендиректор ООО «РУ7» Александр Пермяков.  Еще в конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что краевые власти недовольны работой нынешнего главы Лысьвенского округа. Звучали разные фамилии сменщиков. Например, замглавы Губахи Дмитрий Хлыбов. Однако среди них был и Пермяков. Его якобы рекомендовал мэр Перми Эдуард Соснин, они — приятели. В итоге его кандидатура победила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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