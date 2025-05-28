28 мая 2025

Вылет двух рейсов задерживается из аэропорта Нового Уренгоя

В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются рейсы до Москвы и Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс до Екатеринбурга задерживается на несколько часов
Рейс до Екатеринбурга задерживается на несколько часов Фото:

Рейсы в Екатеринбург и Москву задерживаются в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО). Данные о задержке стали известны из онлайн-табло аэропорта.

«Рейс авиакомпании „Ямал“ YC-89 в Домодедово задержан до 17:55. Совмещен с рейсом UT-4089. Рейс авиакомпании Red Wings до Екатеринбурга задержан до 20:05 (первоначальное время вылета 15:45)», — говорится в онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU сообщало о задержке девяти рейсов на ямальском направлении. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия условия.

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Рейсы в Екатеринбург и Москву задерживаются в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО). Данные о задержке стали известны из онлайн-табло аэропорта. «Рейс авиакомпании „Ямал“ YC-89 в Домодедово задержан до 17:55. Совмещен с рейсом UT-4089. Рейс авиакомпании Red Wings до Екатеринбурга задержан до 20:05 (первоначальное время вылета 15:45)», — говорится в онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя. Ранее URA.RU сообщало о задержке девяти рейсов на ямальском направлении. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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