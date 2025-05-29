Удар за ударом: магнитные бури накроют Землю в июне 2025

В июне 2025 года ожидаются несколько сильных магнитных бурь. Основные скачки ожидаются в начале месяца и в последнюю неделю. Середина месяца ожидается спокойной, однако «возбужденный» уровень геомагнитной активности все-таки повлияет на здоровье людей. URA.RU публикует подробный график магнитной активности на июнь.
Прогноз магнитных бурь на июнь 2025 года
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, июнь начнется спокойно, но уже со 2 числа уровень геомагнитной активности начнет расти. Основные всплески ожидаются в середине и в последние дни месяца.
- 1 июня — старт спокойный. В первый день месяца, совпадающий с праздничным выходным, Землю ожидает «зеленый уровень», два балла. Магнитная обстановка будет стабильной.
- 2–6 июня — активность на подъеме. Со 2 июня начинается рост геомагнитной активности. В течение пяти дней ожидается «оранжевый уровень», до четырех баллов. Это значит, что магнитные бури вполне возможны.
- 7–13 июня — временное затишье. С середины первой декады начнется спокойный период: «зеленый уровень», в среднем два балла. Солнечная активность снижается.
- 14 июня — сильная буря. Ровно на один день прогнозируется полноценная геомагнитная буря: «красный уровень», пять баллов. В этот день стоит быть особенно внимательными к самочувствию.
- 15–23 июня — фоновая активность. С 15 по 23 июня ожидается «зеленый уровень», но ближе к верхней границе — около трех баллов. Это все еще стабильное состояние, хотя некоторая напряженность сохраняется.
- 24–25 июня — вторая волна. Эти два дня снова под ударом. Ожидается «красный уровень», пять баллов — магнитная буря, с высокими рисками влияния как на здоровье, так и на технику.
- 26–30 июня — фон остается высоким. Июнь завершится на «оранжевом уровне», четыре балла. Это означает нестабильный фон, возможны локальные всплески и кратковременные бури.
Но надо помнить: магнитные бури напрямую зависят от солнечной активности, которая бывает очень изменчивой. Поэтому долгосрочные прогнозы носят предварительный характер. Ученые могут с высокой точностью предсказать уровень активности только за два-три дня вперед.
Что такое магнитные бури и почему их стоит учитывать
Магнитные бури возникают, когда на Солнце происходят выбросы заряженных частиц — они сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывая его колебания. Такие возмущения могут влиять на:
- работу спутниковой связи и навигации,
- устойчивость электроэнергетических систем,
- самочувствие людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями или метеочувствительностью.
Иногда бури проходят незаметно, но при сильных всплесках жалобы на слабость, головные боли, скачки давления и бессонницу резко учащаются.
Как классифицируют магнитные бури
Ученые оценивают силу геомагнитной активности по шкале от 0 до 9 баллов (индекс Kp). Чтобы сделать прогнозы понятнее, в ходу так называемые «цветные уровни»:
- «Зеленый уровень» (0–3 балла) — магнитное поле стабильно.
- «Оранжевый уровень» (4 балла) — повышенная активность, возможны легкие симптомы у метеозависимых.
- «Красный уровень» (5 баллов и выше) — это уже буря. Повышен риск сбоя техники и ухудшения самочувствия.
Что делать в дни магнитных бурь
Если вы чувствительны к перепадам магнитного поля, вот простые, но эффективные меры:
- Следите за режимом сна. Высыпайтесь, даже если чувствуете усталость днем — краткий дневной сон поможет.
- Пейте воду. Головные боли часто связаны с обезвоживанием. Исключите крепкий кофе и алкоголь.
- Ограничьте стресс. Избегайте конфликтов, тяжелых разговоров и авралов на работе.
- Сократите экранное время. Отказ от длительного использования гаджетов снижает нагрузку на нервную систему.
- Ешьте легко. Исключите жирное, копченое и слишком соленое. Добавьте магний и калий (овощи, зелень, орехи).
- Прислушивайтесь к себе. Если состояние ухудшается — не геройствуйте. Отдохните, отложите важные дела, обратитесь к врачу при необходимости.
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