Мама погибшего при взрыве гранаты ветерана СВО рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать погибшего в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева Елена Троицкая последний раз говорила с сыном позавчера. Деталями она поделилась в разговоре с URA.RU. По ее словам, Гурциев сказал, что с ним все хорошо, и даже выслал фотографии.
«Это правда, я не верю в это. Общалась я с ним позавчера, я в Сочи с его детьми. Но он уже вот тут должен идти. Он мне один день вчера именно не позвонил. Позавчера все было нормально, он мне выслал фотки там, а вчера не позвонил, я говорю, сыночек, ты что, про нас забыл?» — рассказывает Елена Троицкая.
Она добавила, что поводом для переживаний стало то, что сын не позвонил ей вчера. «И смотрю, он не прочитывает это от меня и ничего. Вот на этом наша связь с ним и закончилась», — поделилась мать погибшего.
По ее словам, Заур очень любил Ставрополь и был привязан к своей новой работе, которая ему нравилась. «С семьей там все нормально. Ему нравилась эта вот новая работа, все. Ну он так любил этот город, Ставрополь, он говорит, ну него такие планы были», — добавила она.
Ветеран СВО и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев погиб ночью 29 мая в результате взрыва самодельного устройства во дворе жилого дома. Следствие рассматривает версию теракта: вероятным исполнителем считают Никиту Пенькова, который ранее работал в батальоне охраны и был знаком с Гурциевым. Власти города пообещали оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.
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