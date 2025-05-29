Эрдоган призвал серьезно оценить предложение Лаврова о переговорах

Инициатива министра иностранных дел России Сергея Лаврова по проведению нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле усилила надежду на достижение мира. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Лавров сказал, что они хотели бы, чтобы второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Так что мы надеемся, что стамбульский мирный процесс возобновится. Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно», — заявил Эрдоган. Его слова приводит Anadolu Agency. Он отметил, что эта инициатива еще больше укрепила надежду на мир. По словам Эрдогана, конфликт между Россией и Украиной превратился в сложный кризис с участием глобальных игроков.
Он напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне вел переговоры в Москве, после чего Лавров выступил с предложением возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Турецкий президент подчеркнул важность серьезного отношения к дипломатическим инициативам по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее в Стамбуле 16 мая прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта. Провести их предложил президент России Владимир Путин. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, инициативу поддержал не сразу, а только после давления президента США Дональда Трампа. В итоге обе стороны оценили разговор положительно и договорились продолжить диалог после обмена мнениями по прекращению огня. Вчера Лавров заявил, что второй раунд пройдет 2 июня в Стамбуле. На нем российская сторона представит Киеву меморандум с условиями мирного урегулирования.
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