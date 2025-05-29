Эрдоган призвал серьезно оценить предложение Лаврова о переговорах

Эрдоган: инициатива Лаврова укрепила надежду на мир на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрдоган высоко оценил идею Лаврова провести вторые прямые переговоры в Стамбуле
Эрдоган высоко оценил идею Лаврова провести вторые прямые переговоры в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Инициатива министра иностранных дел России Сергея Лаврова по проведению нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле усилила надежду на достижение мира. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Лавров сказал, что они хотели бы, чтобы второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Так что мы надеемся, что стамбульский мирный процесс возобновится. Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно», — заявил Эрдоган. Его слова приводит Anadolu Agency. Он отметил, что эта инициатива еще больше укрепила надежду на мир. По словам Эрдогана, конфликт между Россией и Украиной превратился в сложный кризис с участием глобальных игроков.

Он напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне вел переговоры в Москве, после чего Лавров выступил с предложением возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Турецкий президент подчеркнул важность серьезного отношения к дипломатическим инициативам по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее в Стамбуле 16 мая прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта. Провести их предложил президент России Владимир Путин. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, инициативу поддержал не сразу, а только после давления президента США Дональда Трампа. В итоге обе стороны оценили разговор положительно и договорились продолжить диалог после обмена мнениями по прекращению огня. Вчера Лавров заявил, что второй раунд пройдет 2 июня в Стамбуле. На нем российская сторона представит Киеву меморандум с условиями мирного урегулирования. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инициатива министра иностранных дел России Сергея Лаврова по проведению нового раунда переговоров по Украине в Стамбуле усилила надежду на достижение мира. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Лавров сказал, что они хотели бы, чтобы второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Так что мы надеемся, что стамбульский мирный процесс возобновится. Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно», — заявил Эрдоган. Его слова приводит Anadolu Agency. Он отметил, что эта инициатива еще больше укрепила надежду на мир. По словам Эрдогана, конфликт между Россией и Украиной превратился в сложный кризис с участием глобальных игроков. Он напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне вел переговоры в Москве, после чего Лавров выступил с предложением возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Турецкий президент подчеркнул важность серьезного отношения к дипломатическим инициативам по урегулированию ситуации на Украине. Ранее в Стамбуле 16 мая прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта. Провести их предложил президент России Владимир Путин. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, инициативу поддержал не сразу, а только после давления президента США Дональда Трампа. В итоге обе стороны оценили разговор положительно и договорились продолжить диалог после обмена мнениями по прекращению огня. Вчера Лавров заявил, что второй раунд пройдет 2 июня в Стамбуле. На нем российская сторона представит Киеву меморандум с условиями мирного урегулирования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...