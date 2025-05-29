Депутата, обвинившего свердловского мэра в нападении, сняли с должности

Председатель думы Среднеуральска Вениамин Бикташев отправлен в отставку. Его сменил вице-спикер Олег Прудников. Как уточнил в разговоре с URA.RU сам Бикташев, это было его собственное желание.
«У меня тяжелое заболевание, в 2021 году я перенес операцию. Поэтому написал заявление о сложении с себя полномочий», — объяснил корреспонденту Бикташев. Известно, что в это же время в думе было прокурорское представление о лишении Бикташева не просто должности, а вообще мандата. «Не хватило голосов», — прокомментировал результаты рассмотрения Бикташев. То есть депутатом он остается.
Известно Бикташев долгое время был в конфликте с мэром Алексеем Стасенком, поскольку представляет интересы его оппонента Дмитрия Липина (известный в городе коммунальный бизнесмен). Их противостояние достигло пика, когда Бикташев обвинил Стасенка в избиении после заседания местного отделения «Единой России».
Бикташев написал заявления в полицию и прокуратуру. «Идет доследственная проверка», — заявил он корреспонденту.
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