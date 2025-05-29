Депутата, обвинившего свердловского мэра в нападении, сняли с должности

Вениамин Бикташев покинул пост спикера думы Среднеуральска

29 мая 2025 в 15:43 Размер текста - 17 +

Голосование прошло 29 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель думы Среднеуральска Вениамин Бикташев отправлен в отставку. Его сменил вице-спикер Олег Прудников. Как уточнил в разговоре с URA.RU сам Бикташев, это было его собственное желание. «У меня тяжелое заболевание, в 2021 году я перенес операцию. Поэтому написал заявление о сложении с себя полномочий», — объяснил корреспонденту Бикташев. Известно, что в это же время в думе было прокурорское представление о лишении Бикташева не просто должности, а вообще мандата. «Не хватило голосов», — прокомментировал результаты рассмотрения Бикташев. То есть депутатом он остается. Новость по теме Свердловский депутат заявил, что его побил мэр: версии конфликта Известно Бикташев долгое время был в конфликте с мэром Алексеем Стасенком, поскольку представляет интересы его оппонента Дмитрия Липина (известный в городе коммунальный бизнесмен). Их противостояние достигло пика, когда Бикташев обвинил Стасенка в избиении после заседания местного отделения «Единой России». Бикташев написал заявления в полицию и прокуратуру. «Идет доследственная проверка», — заявил он корреспонденту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель думы Среднеуральска Вениамин Бикташев отправлен в отставку. Его сменил вице-спикер Олег Прудников. Как уточнил в разговоре с URA.RU сам Бикташев, это было его собственное желание. «У меня тяжелое заболевание, в 2021 году я перенес операцию. Поэтому написал заявление о сложении с себя полномочий», — объяснил корреспонденту Бикташев. Известно, что в это же время в думе было прокурорское представление о лишении Бикташева не просто должности, а вообще мандата. «Не хватило голосов», — прокомментировал результаты рассмотрения Бикташев. То есть депутатом он остается. Известно Бикташев долгое время был в конфликте с мэром Алексеем Стасенком, поскольку представляет интересы его оппонента Дмитрия Липина (известный в городе коммунальный бизнесмен). Их противостояние достигло пика, когда Бикташев обвинил Стасенка в избиении после заседания местного отделения «Единой России». Бикташев написал заявления в полицию и прокуратуру. «Идет доследственная проверка», — заявил он корреспонденту.