Депутата, обвинившего свердловского мэра в нападении, сняли с должности

Вениамин Бикташев покинул пост спикера думы Среднеуральска
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, мандат депутата, красная карточка, голосование
Голосование прошло 29 мая Фото:

Председатель думы Среднеуральска Вениамин Бикташев отправлен в отставку. Его сменил вице-спикер Олег Прудников. Как уточнил в разговоре с URA.RU сам Бикташев, это было его собственное желание.

«У меня тяжелое заболевание, в 2021 году я перенес операцию. Поэтому написал заявление о сложении с себя полномочий», — объяснил корреспонденту Бикташев. Известно, что в это же время в думе было прокурорское представление о лишении Бикташева не просто должности, а вообще мандата. «Не хватило голосов», — прокомментировал результаты рассмотрения Бикташев. То есть депутатом он остается.

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Известно Бикташев долгое время был в конфликте с мэром Алексеем Стасенком, поскольку представляет интересы его оппонента Дмитрия Липина (известный в городе коммунальный бизнесмен). Их противостояние достигло пика, когда Бикташев обвинил Стасенка в избиении после заседания местного отделения «Единой России».

Бикташев написал заявления в полицию и прокуратуру. «Идет доследственная проверка», — заявил он корреспонденту.

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Председатель думы Среднеуральска Вениамин Бикташев отправлен в отставку. Его сменил вице-спикер Олег Прудников. Как уточнил в разговоре с URA.RU сам Бикташев, это было его собственное желание. «У меня тяжелое заболевание, в 2021 году я перенес операцию. Поэтому написал заявление о сложении с себя полномочий», — объяснил корреспонденту Бикташев. Известно, что в это же время в думе было прокурорское представление о лишении Бикташева не просто должности, а вообще мандата. «Не хватило голосов», — прокомментировал результаты рассмотрения Бикташев. То есть депутатом он остается. Известно Бикташев долгое время был в конфликте с мэром Алексеем Стасенком, поскольку представляет интересы его оппонента Дмитрия Липина (известный в городе коммунальный бизнесмен). Их противостояние достигло пика, когда Бикташев обвинил Стасенка в избиении после заседания местного отделения «Единой России». Бикташев написал заявления в полицию и прокуратуру. «Идет доследственная проверка», — заявил он корреспонденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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