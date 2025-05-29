Депутат раскритиковал меню в буфете думы ХМАО

Во время обсуждения программ долголетия на заседании думы ХМАО депутат Михаил Сердюк резко осудил качество питания для парламентариев. Он пожаловался, что в буфете отсутствуют полезные продукты. Об этом депутат заявил во время заседания окружной думы, передает журналист URA.RU.
«Мы пришли — нам о здоровье думать, а ни одного на столе продукта полезного нет. Все вредно. Благодарен, что накрыли, но из десяти позиций полезен разве что лимон, там витамин С», — заявил Сердюк.
Обращаясь к спикеру Борису Хохрякову Сердюк предложил радикально изменить меню. «Поработайте с рационом. Добавьте орехи, бруснику, клюкву — чтобы депутаты здоровее были».
Ранее URA.RU писало, что депутаты думы ХМАО уже проявляли интерес к вопросам питания, делясь в соцсетях необычными рецептами и обсуждая здоровую альтернативу привычным блюдам. В последние годы политики округа активно используют личные блоги для неформального общения с жителями, рассказывая о кулинарных увлечениях и советах по рациону.
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