«Мертвыми выкинут в канаву»: жертвы мучителей с мойки в Каменске-Уральском сделали новое заявление. Видео

Жертвы записали новое обращение в СК после пыток на каменской мойке

29 мая 2025 в 21:12 Размер текста - 17 +

Девушки недовольны, что их до сих пор не перевели в статус потерпевших Скрин: из видео новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Девушек из Каменска-Уральского, которых возили на скандальную автомойку и заставляли смотреть на издевательства над их подругами, до сих пор не перевели в статус потерпевших. Они записали новое обращение, которое есть в распоряжении URA.RU. «Меня с подругами вывезли на мойку, на меня всячески замахивались. На самой автомойке издевались, били моих подруг, [им] засовывали керхер в рот. [А нам] сказали: „Сидите, ждите, вы следующие“», — сказала первая пострадавшая. По словам второй, ей говорили, что отвезут «на завод», где посадят в бочку с помоями. «А потом мертвыми выкинут в канаву. Нам говорили, что нас убьют. Мол, один звонок — приедут 30 бойцов, нас изобьют, мы будем кровью плеваться», — вспоминает девушка. Новость по теме В Каменске-Уральском арестован бывший владелец мойки, где пытали студенток В тот вечер у нее произошла сильная паническая атака. Она умоляла извергов отпустить ее. «На мойке моя подруга начала задыхаться. Мимо нас проходили три сотрудника автомойки, но они лишь смеялись над нами. Нас запугивали, что на нас наведут справки, узнают, кто мы, наши родители. По сей день нас считают свидетелями, хотя мы проходим лечение у психологов. Мы шугаемся, боимся ходить по улице. Когда на нас идет человек, думаем, что он осудит нас или засмеет. Но следствие считает, что мы просто свидетели, а не потерпевшие», — возмущаются прострадавшие. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. Анашкина и двух его соратников после резонанса в медиа арестовали (до этого они разгуливали на свободе — хотя полиция и СК обо всем знали). Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, Анашкин и компания вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. После этого суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушек из Каменска-Уральского, которых возили на скандальную автомойку и заставляли смотреть на издевательства над их подругами, до сих пор не перевели в статус потерпевших. Они записали новое обращение, которое есть в распоряжении URA.RU. «Меня с подругами вывезли на мойку, на меня всячески замахивались. На самой автомойке издевались, били моих подруг, [им] засовывали керхер в рот. [А нам] сказали: „Сидите, ждите, вы следующие“», — сказала первая пострадавшая. По словам второй, ей говорили, что отвезут «на завод», где посадят в бочку с помоями. «А потом мертвыми выкинут в канаву. Нам говорили, что нас убьют. Мол, один звонок — приедут 30 бойцов, нас изобьют, мы будем кровью плеваться», — вспоминает девушка. В тот вечер у нее произошла сильная паническая атака. Она умоляла извергов отпустить ее. «На мойке моя подруга начала задыхаться. Мимо нас проходили три сотрудника автомойки, но они лишь смеялись над нами. Нас запугивали, что на нас наведут справки, узнают, кто мы, наши родители. По сей день нас считают свидетелями, хотя мы проходим лечение у психологов. Мы шугаемся, боимся ходить по улице. Когда на нас идет человек, думаем, что он осудит нас или засмеет. Но следствие считает, что мы просто свидетели, а не потерпевшие», — возмущаются прострадавшие. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. Анашкина и двух его соратников после резонанса в медиа арестовали (до этого они разгуливали на свободе — хотя полиция и СК обо всем знали). Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, Анашкин и компания вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. После этого суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.