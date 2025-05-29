Путин заявил о новом тренде на количество детей в российских семьях

В России появился тренд на многодетные семьи с тремя и более детьми. Их количество растет с каждым днем, сообщил президент России Владимир Путин.
«По данным социологов, растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Растет и количество многодетных семей», — заявил Путин на встрече с многодетными семьями из девяти регионов страны. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Глава государства отметил, что вместе с этим меняются и ориентиры людей, которым важно вдохновлять других на собственном примере.
Президент добавил, что такие семьи способствуют формированию новых общественных ценностей и остаются опорой для страны. Во встрече участвовали матери, удостоенные звания «Мать-героиня», и семьи, награжденные орденом «Родительская слава».
Ранее председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что семьи с тремя и более детьми должны получать льготы до достижения младшим ребенком 18 лет. По ее словам, комитет не раз предлагал правительству и Минтруда узаконить это, но министерство считает, что вопросы многодетных семей относятся к регионам и не нуждаются в федеральном регулировании.
До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные родители получат бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при очном обучении. Закон вступил в силу с 1 апреля, передает РАПСИ.
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