Путин заявил о новом тренде на количество детей в российских семьях

Путин: в России растет количество тех, кто хочет создать многодетную семью
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Путин заявил, что в России растет количество семьей с тремя и более детьми
Путин заявил, что в России растет количество семьей с тремя и более детьми Фото:

В России появился тренд на многодетные семьи с тремя и более детьми. Их количество растет с каждым днем, сообщил президент России Владимир Путин.

«По данным социологов, растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Растет и количество многодетных семей», — заявил Путин на встрече с многодетными семьями из девяти регионов страны. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Глава государства отметил, что вместе с этим меняются и ориентиры людей, которым важно вдохновлять других на собственном примере.

Президент добавил, что такие семьи способствуют формированию новых общественных ценностей и остаются опорой для страны. Во встрече участвовали матери, удостоенные звания «Мать-героиня», и семьи, награжденные орденом «Родительская слава».

Ранее председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что семьи с тремя и более детьми должны получать льготы до достижения младшим ребенком 18 лет. По ее словам, комитет не раз предлагал правительству и Минтруда узаконить это, но министерство считает, что вопросы многодетных семей относятся к регионам и не нуждаются в федеральном регулировании.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные родители получат бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при очном обучении. Закон вступил в силу с 1 апреля, передает РАПСИ.

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В России появился тренд на многодетные семьи с тремя и более детьми. Их количество растет с каждым днем, сообщил президент России Владимир Путин. «По данным социологов, растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Растет и количество многодетных семей», — заявил Путин на встрече с многодетными семьями из девяти регионов страны. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Глава государства отметил, что вместе с этим меняются и ориентиры людей, которым важно вдохновлять других на собственном примере. Президент добавил, что такие семьи способствуют формированию новых общественных ценностей и остаются опорой для страны. Во встрече участвовали матери, удостоенные звания «Мать-героиня», и семьи, награжденные орденом «Родительская слава». Ранее председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что семьи с тремя и более детьми должны получать льготы до достижения младшим ребенком 18 лет. По ее словам, комитет не раз предлагал правительству и Минтруда узаконить это, но министерство считает, что вопросы многодетных семей относятся к регионам и не нуждаются в федеральном регулировании. До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные родители получат бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при очном обучении. Закон вступил в силу с 1 апреля, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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