«Заявления Лаврова не стоит недооценивать»: Эрдоган о переговорах по Украине и роли Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом заявлений, подчеркивающих важность дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Анкара активно поддерживает контакт с Москвой и Киевом, выступая за прекращение боевых действий и восстановление переговорного процесса. Эрдоган особо отметил значимость недавних инициатив, включая предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров в Стамбуле, и призвал мировое сообщество отнестись к этим шагам с должной серьезностью. О чем именно говорил лидер Турции — в материале URA.RU.
Анкара как посредник: контакты с Россией и Украиной
Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать постоянные контакты с Москвой и Киевом, стремясь способствовать мирному урегулированию конфликта. «Мы продолжаем и будем продолжать стремиться к миру. Мы поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем достигнутый нами импульс как возможность для прочного мира», — сказал он журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана. Его слова передает Anadolu Agency. Президент подчеркнул, что Анкара видит в текущей динамике шанс для достижения устойчивого решения и призывает все стороны не закрывать «открытую дверь» для диалога.
Турция, по словам Эрдогана, готова использовать свой дипломатический опыт и предоставить площадку для переговоров, как это было в марте 2022 года, когда в Стамбуле уже проходили российско-украинские консультации. «Пока дверь открыта, мы говорим: давайте не будем ее закрывать», — добавил он.
Призыв к серьезному отношению к инициативам Лаврова
Эрдоган особо выделил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о проведении следующего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. «Это заявление министра иностранных дел России Лаврова не стоит недооценивать. Это заявление еще больше укрепило нашу надежду на мир», — отметил турецкий лидер. По словам Лаврова, на этих переговорах Россия планирует передать Украине свой меморандум, что, по мнению Эрдогана, вселяет надежду на возобновление стамбульского мирного процесса.
Президент Турции призвал мировое сообщество отнестись к этой инициативе серьезно, рассматривая ее как важный шаг к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что Анкара готова вновь стать площадкой для переговоров, как это было ранее, и поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира.
Дипломатия как путь к урегулированию
Эрдоган неоднократно подчеркивал, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине — это усиление дипломатических усилий и диалога. «Путь к решению лежит через больший диалог, большую дипломатию. Мы используем всю нашу дипломатическую мощь и потенциал для достижения мира», — заявил он. По его словам, прекращение боевых действий является не только гуманитарным долгом, но и отвечает национальным интересам Турции.
Другие заявления Эрдогана
Энергетическая независимость и роль Турции
Эрдоган отметил, что Турция превращается из страны-импортера энергоресурсов в потенциального экспортера. «Каждый успех, которого мы добиваемся в области энергетики, — это не только экономическая, но и стратегическая выгода. Открытие запасов в 75 млрд кубометров природного газа в Черном море является итогом нашей интенсивной и планомерной работы», — сказал он, согласно агентству Anadolu. По его словам, Турция становится одной из стран, задающих направление в энергетической отрасли региона.
«Мы увидели, в каком положении окажутся страны Европейского союза в сфере энергетики после российско-украинской войны, оно очень плохое. Чтобы избежать подобной ситуации, мы предпринимаем решительные шаги для достижения нашей цели — снижения внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ», — добавил президент. Он подчеркнул, что Турция, благодаря новым месторождениям, станет не только транзитным маршрутом, но и центром ценообразования, хранения и торговли энергоносителями.
Посредничество в армяно-азербайджанском урегулировании
Эрдоган также прокомментировал процесс заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. «Мы рады, что мир между Азербайджаном и Арменией на горизонте. Мы внимательно следим за этим процессом. Мы также вносим необходимый вклад и готовы делать это дальше», — отметил он. Президент подчеркнул, что Турция поддерживает нормализацию отношений с Арменией, и выразил уверенность, что мир принесет выгоду всем сторонам. «Когда мир и нормализация будут достигнуты, мы увидим, что наши страны от этого только выиграют», — заверил Эрдоган.
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