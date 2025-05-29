«Гимназистка на серьезном свидании»: Шойгу дал ответ Мерцу

Россия имеет ответные меры на снятие Западом ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. По мнению секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца можно сравнить с поведением «гимназистки на серьезном свидании».
«То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании», — заявил Шойгу журналистам по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его слова передает ТАСС. Шойгу отметил, что в случае принятия недружественных шагов против России, у страны есть чем ответить.
Ранее Мерц заявил, что Германия, США, Великобритания и Франция сняли ограничения на дальнобойность оружия для Украины. 28 мая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине он подтвердил снятие ограничений на удары по российской территории. Однако ранее отмечал, что Германия не планирует поставлять ракеты Taurus, считая их значение преувеличенным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.