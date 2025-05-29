Погибший ветеран СВО Гурциев должен был занять высокую должность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гурциев должен был занять должность в администрации Ставропольского края
Гурциев должен был занять должность в администрации Ставропольского края Фото:
новость из сюжета
Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты в Ставрополе

Ветеран специальной военной операции Заур Гурциев, погибший в Ставрополе при взрыве гранаты, должен был занять высокую должность в администрации Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, выразив соболезнования семье погибшего.

«Планировали забрать его на работу на краевой уровень. К сожалению, этим планам уже не сбыться. Еще раз выражаю соболезнования его семье — маме, супруге, детям. Сделаем все, чтобы поддержать и помочь», — заявил Владимиров в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что лично работал с Гурциевым, являлся его наставником по программе «Время Героев». По словам главы региона, Заур Гурциев зарекомендовал себя как перспективный руководитель и достойный человек. В администрации отметили, что поддержка семье ветерана будет оказана в полном объеме.

Заур Гурциев погиб 27 мая в результате взрыва самодельного устройства во дворе жилого дома в Ставрополе. Следствие рассматривает версию теракта: по данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие знакомый Гурциева Никита Пеньков, который также погиб на месте. Гурциев занимал пост первого замглавы города, был участником программы «Время героев» и награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран специальной военной операции Заур Гурциев, погибший в Ставрополе при взрыве гранаты, должен был занять высокую должность в администрации Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, выразив соболезнования семье погибшего. «Планировали забрать его на работу на краевой уровень. К сожалению, этим планам уже не сбыться. Еще раз выражаю соболезнования его семье — маме, супруге, детям. Сделаем все, чтобы поддержать и помочь», — заявил Владимиров в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что лично работал с Гурциевым, являлся его наставником по программе «Время Героев». По словам главы региона, Заур Гурциев зарекомендовал себя как перспективный руководитель и достойный человек. В администрации отметили, что поддержка семье ветерана будет оказана в полном объеме. Заур Гурциев погиб 27 мая в результате взрыва самодельного устройства во дворе жилого дома в Ставрополе. Следствие рассматривает версию теракта: по данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие знакомый Гурциева Никита Пеньков, который также погиб на месте. Гурциев занимал пост первого замглавы города, был участником программы «Время героев» и награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...