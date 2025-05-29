Погибший ветеран СВО Гурциев должен был занять высокую должность

Ветеран специальной военной операции Заур Гурциев, погибший в Ставрополе при взрыве гранаты, должен был занять высокую должность в администрации Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, выразив соболезнования семье погибшего.
«Планировали забрать его на работу на краевой уровень. К сожалению, этим планам уже не сбыться. Еще раз выражаю соболезнования его семье — маме, супруге, детям. Сделаем все, чтобы поддержать и помочь», — заявил Владимиров в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что лично работал с Гурциевым, являлся его наставником по программе «Время Героев». По словам главы региона, Заур Гурциев зарекомендовал себя как перспективный руководитель и достойный человек. В администрации отметили, что поддержка семье ветерана будет оказана в полном объеме.
Заур Гурциев погиб 27 мая в результате взрыва самодельного устройства во дворе жилого дома в Ставрополе. Следствие рассматривает версию теракта: по данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие знакомый Гурциева Никита Пеньков, который также погиб на месте. Гурциев занимал пост первого замглавы города, был участником программы «Время героев» и награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».
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