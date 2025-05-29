Погибший от взрыва в Ставрополе ветеран СВО и первый замглавы администрации города Заур Гурциев был «в украинских списках». Об этом в беседе с URA.RU рассказала его мать Елена Троицкая.
«Конфликтов в семье не было. Он мне говорил, что был в каких-то украинских списках. В Ставрополе он день ходил с охраной. Его ФСБшники вызывали, предупреждали, что „он в разработке“. Я ему говорила: ты же только с Украины ушел...», — рассказала Елена.
О каких именно списках идет речь, она не уточнила. Ранее Заур Гурциев был внесен в базу сайта «Миротворец» за участие в боевых действиях. На ресурсе были опубликованы его личные данные, включая адрес и номер телефона.
Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует себя как ресурс для выявления угроз национальной безопасности Украины. В его базу попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или выражавшие пророссийские взгляды. За годы существования сайт неоднократно критиковался за разжигание ненависти и публикацию персональных данных.
Гурциев участвовал в спецоперации. А после по кадровой программе «Время Героев» устроился первым замглавы мэрии Ставрополя. В ночь на 29 мая ветерана СВО подорвал, предположительно, его знакомый Никита Пеньков.
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