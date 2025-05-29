«Давление, а не вирус»: от пассажиров теплохода, где произошло массовое отравление, скрывали болезнь экипажа

На теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, зафиксирована серьезная вспышка заболевания среди пассажиров и членов экипажа. Как сообщает источник, условия на борту ухудшились, а у одного из пассажиров обнаружены признаки сильного обезвоживания и пониженный уровень кислорода в крови.
«Когда болезнь дошла до туристов, им говорили, якобы это давление, а не вирус», — сообщил Shot действующий сотрудник. Источник внутри команды «Михаила Булгакова» сообщает, что первые случаи заболевания были зафиксированы среди экипажа, однако они продолжали работать. Руководство круиза, по словам сотрудника, скрывает от пассажиров реальные диагнозы, заменяя их на объяснения о проблемах с давлением, и назначает лекарства без должного объяснения.
Роспотребнадзор выявил, что ротавирусная инфекция могла стать причиной заболевания пассажиров на круизном теплоходе». Об этом в интервью РЕН ТВ сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Филимонов.
По предварительным данным, источником инфекции могла стать речная вода, использовавшаяся на кухне теплохода. Экипаж и пассажиры жаловались на антисанитарные условия и тошнотворный запах в столовых и ресторанах на судне, которые теперь опечатаны.
С начала круиза девятого мая уже несколько раз вызывали скорую помощь. Особенно тревожная ситуация сложилась в Угличе, где у одного из туристов резко упала сатурация кислорода и началось обезвоживание. Среди пострадавших есть несовершеннолетние и пенсионеры, которые составляют большую часть туристов на борту.
По данным источников, один из туристов был вынужден покинуть борт из-за ухудшения здоровья, остальные 49 пассажиров вернулись на палубу после осмотра в Угличе с диагнозом ротавирусная инфекция. «Мы, когда пришли в Кострому, девчонки все искали активированный уголь. Посуда в ресторане была влажная, мокрая, иногда попадалась грязная тарелка. Денежки-то немаленькие. Три дня мы не могли поехать ни на экскурсию, никуда», — рассказала РЕН ТВ одна из пассажирок.
Ранее мы сообщали, что на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление детей. На борту судна, где находится 400 пассажиров, 11 несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров.
Также московская межрегиональная транспортная прокуратура начала расследование сообщений о массовом отравлении пассажиров на борту теплохода «Михаил Булгаков». Об этом пишет 360.ru.
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