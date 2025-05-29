Миляев пообещал тульским студенткам-мамам бесплатное обучение в вузах

В Тульской области многодетные мамы-студентки получат возможность бесплатно учиться в вузах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В ходе встречи главы региона со студентками — мамами двух и более детей — одна из участниц спросила, будет ли помощь тем, кто учится на платной основе. Миляев пообещал подписать в ближайшее время указ.
«Многодетные мамы-студентки в тульских вузах будут учиться бесплатно. Это не просто мера — это принцип. Семья — в центре региональной политики», — написал Миляев в своем telegram-канале.
Ранее президент россии Владимир Путин провел встречу с многодетными семьями. В ходе нее он пообещал установить в России льготы для отцов многодетных семей.
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