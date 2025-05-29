Миляев пообещал тульским студенткам-мамам бесплатное обучение в вузах

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Указ губернатора появится в ближайшее время
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В Тульской области многодетные мамы-студентки получат возможность бесплатно учиться в вузах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В ходе встречи главы региона со студентками — мамами двух и более детей — одна из участниц спросила, будет ли помощь тем, кто учится на платной основе. Миляев пообещал подписать в ближайшее время указ.

«Многодетные мамы-студентки в тульских вузах будут учиться бесплатно. Это не просто мера — это принцип. Семья — в центре региональной политики», — написал Миляев в своем telegram-канале.

Ранее президент россии Владимир Путин провел встречу с многодетными семьями. В ходе нее он пообещал установить в России льготы для отцов многодетных семей.

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В Тульской области многодетные мамы-студентки получат возможность бесплатно учиться в вузах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В ходе встречи главы региона со студентками — мамами двух и более детей — одна из участниц спросила, будет ли помощь тем, кто учится на платной основе. Миляев пообещал подписать в ближайшее время указ. «Многодетные мамы-студентки в тульских вузах будут учиться бесплатно. Это не просто мера — это принцип. Семья — в центре региональной политики», — написал Миляев в своем telegram-канале. Ранее президент россии Владимир Путин провел встречу с многодетными семьями. В ходе нее он пообещал установить в России льготы для отцов многодетных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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