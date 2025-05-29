Путин заявил о новых льготах для родителей

Вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях обсуждается уже давно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с многодетными семьями.
«Мы давно это [льготы для многодетных отцов] обсуждаем. Мы думаем над этим», — сказал Путин, отвечая на просьбу матери десяти детей из Екатеринбурга Евгении Радионовой. Женщина посетовала на то, что «мужчина занят и на работе, и с детьми», а льготы положены только матери.
Во встрече с Путиным участвуют многодетные семьи из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей 1 июня. Трансляцию ведет telegram-канал Кремля.
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