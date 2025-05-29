Путин заявил о новых льготах для родителей

Путин заявил об обсуждении льгот для многодетных отцов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что власти думают над льготами для многодетных отцов
Путин заявил, что власти думают над льготами для многодетных отцов Фото:

Вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях обсуждается уже давно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с многодетными семьями.

«Мы давно это [льготы для многодетных отцов] обсуждаем. Мы думаем над этим», — сказал Путин, отвечая на просьбу матери десяти детей из Екатеринбурга Евгении Радионовой. Женщина посетовала на то, что «мужчина занят и на работе, и с детьми», а льготы положены только матери.

Во встрече с Путиным участвуют многодетные семьи из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей 1 июня. Трансляцию ведет telegram-канал Кремля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях обсуждается уже давно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с многодетными семьями. «Мы давно это [льготы для многодетных отцов] обсуждаем. Мы думаем над этим», — сказал Путин, отвечая на просьбу матери десяти детей из Екатеринбурга Евгении Радионовой. Женщина посетовала на то, что «мужчина занят и на работе, и с детьми», а льготы положены только матери. Во встрече с Путиным участвуют многодетные семьи из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей 1 июня. Трансляцию ведет telegram-канал Кремля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...