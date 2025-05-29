Путин принял в Кремле вдову убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ, муж которой скончался после покушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», — отметил Песков. Цитату приводит РИА Новости.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после того, как утром 8 июля его расстреляли в спину во время выступления в городе Нара. Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии. Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя.
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