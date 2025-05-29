Путин принял в Кремле вдову убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ

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Синдзо Абэ был убит в 2022 году
Синдзо Абэ был убит в 2022 году Фото:

Президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ, муж которой скончался после покушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», — отметил Песков. Цитату приводит РИА Новости.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после того, как утром 8 июля его расстреляли в спину во время выступления в городе Нара. Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии. Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя.

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Президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ, муж которой скончался после покушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», — отметил Песков. Цитату приводит РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после того, как утром 8 июля его расстреляли в спину во время выступления в городе Нара. Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии. Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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