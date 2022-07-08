Врачи зафиксировали у экс-министра Японии остановку сердца

Синдзо Абэ был ранен во время выступления Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления

У экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который был ранен сегодня во время выступления, зафиксировали остановку сердца. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным правоохранительных органов, политик не подает признаков жизни. Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара. Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.

Ранее URA.RU сообщало, что японский телеканал опубликовал видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. В кадре, предположительно, задержанный преступник.