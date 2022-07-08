Врачи зафиксировали у экс-министра Японии остановку сердца

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Синдзо Абэ был ранен во время выступления Фото:
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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления

У экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который был ранен сегодня во время выступления, зафиксировали остановку сердца. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным правоохранительных органов, политик не подает признаков жизни. Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара. Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.

Ранее URA.RU сообщало, что японский телеканал опубликовал видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. В кадре, предположительно, задержанный преступник.

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У экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который был ранен сегодня во время выступления, зафиксировали остановку сердца. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным правоохранительных органов, политик не подает признаков жизни. Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара. Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие. Ранее URA.RU сообщало, что японский телеканал опубликовал видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. В кадре, предположительно, задержанный преступник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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