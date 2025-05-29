Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде ошеломил коллег по парламенту объяснением наплыва гастарбайтеров в регион. Подводя обоснование под этот тезис, он вспомнил сибирского хана Кучума, времена Золотой Орды и династию Шибанидов. Видеотрансляция заседания опубликована на сайте окружного заксо.
«Мигранты — они тоже разные бывают. Что касается, допустим, узбеков. Вот у нас Югра и часть Тюменской области — это исторически Сибирское ханство было. Правил, как известно, хан Кучум. Это династия Шибанидов. Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может, быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — заявил участникам заседания парламентарий.
Потрясенные коллеги депутата предпочли не углубляться в темные анналы средневековья, и спикер Борис Хохряков свернул дискуссию, сославшись на регламент. Вопрос, проснулась ли у выходцев из стран ближнего зарубежья генетическая память о миграции времен Кучума, или они, как и рядовые россияне, приехали в Сургут и Нижневартовск «за длинным рублем», на заседании не обсуждался.
Выступление Таги-Заде в парламенте было вызвано дискуссией о статистике рождаемости и смертности среди югорского коренного населения и сравнения их с приезжими, которую начал член фракции ЛДПР Михаил Селюков. Либерал-демократ заявил, что больше половины родов в регионе якобы приходится на иностранок, а не коренных югорчанок, а в ответ замгубернатора Всеволод Кольцов обвинил его в неверной интерпретации данных.
Видео: трансляция заседания думы ХМАО
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