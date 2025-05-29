Колесник: в ответ Западу РФ снимет ограничения на удары «Орешником»

Россия может снять ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение Германии разрешить Украине использовать дальнобойное вооружение. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — „Орешник“», — заявил Колесник в интервью порталу News.ru. Он также уточнил, что на вооружении уже есть новые модификации комплекса с увеличенными дальностью и мощностью. Кроме того, как отметил парламентарий, частота применения этих комплексов будет расти: «Она будет такая, что чертям тошно станет», — добавил Колесник.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высказался по поводу решения Германии отменить запрет на использование Украиной дальнобойных вооружений. По его словам, российское оружие доказало свою эффективность в бою и пользуется большим спросом на мировом рынке, напоминает телеканал 360. В интервью телеканалу WDR канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, а также Великобритания, Франция и Соединенные Штаты отменили ограничения на дальность действия вооружений, поставляемых Украине. Теперь украинская сторона получила возможность применять высокоточное дальнобойное вооружение для нанесения ударов по объектам, находящимся на территории России.
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