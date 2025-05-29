29 мая 2025

Олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тихонов признался, что пенсии ему не хватает
Тихонов признался, что пенсии ему не хватает Фото:

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о предложении ведущего «Соловьев Live» Сергея Мардана бороться с бездетностью путем отмены пенсий. Спортсмен признался, что на пенсию ему приходится «выживать, а не жить». 

«О каких пенсиях вообще речь? С нынешними суммами не жить, а выживать приходится. Все время что-то придумываем, а как быть пенсионерам?»- заявил Тихонов в интервью Sport24.

Тихонов отметил, что достойную жизнь на пенсии в России могут позволить себе разве что депутаты, обычным же людям приходится тяжело. Легендарный биатлонист таким образом выразил несогласие с радикальным предложением телеведущего Мардана.

Раннее Тихонов заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. По его мнению, они должны покинуть свои посты в Госдуме.

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о предложении ведущего «Соловьев Live» Сергея Мардана бороться с бездетностью путем отмены пенсий. Спортсмен признался, что на пенсию ему приходится «выживать, а не жить».  «О каких пенсиях вообще речь? С нынешними суммами не жить, а выживать приходится. Все время что-то придумываем, а как быть пенсионерам?»- заявил Тихонов в интервью Sport24. Тихонов отметил, что достойную жизнь на пенсии в России могут позволить себе разве что депутаты, обычным же людям приходится тяжело. Легендарный биатлонист таким образом выразил несогласие с радикальным предложением телеведущего Мардана. Раннее Тихонов заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. По его мнению, они должны покинуть свои посты в Госдуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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