Олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы

Олимпийский чемпион считает, что спортсмены в Госдуме занимают чье-то место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, уроженец Челябинской области Александр Тихонов считает, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. По его мнению, они должны покинуть свои посты в Госдуме.

«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место», — заявил он в беседе со Sport24.ru. Тихонов считает, что такие люди занимают чье-то место.

Бывший спортсмен высказал такое мнение после заявления менеджера сборной России Евгения Савина о том, что футболист Артем Дзюба мог бы попробовать себя в политике. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюбе нужно брать выше и баллотироваться в президенты.

Выборы в Госдуму запланированы на сентябрь 2021 года. СМИ сообщают, что на пост депутатов предлагают выдвинуть футболиста Игоря Акинфеева, комика, телеведущего Павла Волю, артисток Аллу Пугачеву и Валерию.