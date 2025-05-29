29 мая 2025

ЦБ РФ представит обновленный дизайн банкноты в 100 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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100-рублевая банкнота может изменить дизайн
100-рублевая банкнота может изменить дизайн Фото:

Банкнота номиналом 100 рублей может получить обновленный дизайн с изображением карты федерального округа. Об этом говорится в официальном ответе Центрального банка России на обращение первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»).

«Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты ее модернизации», — пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Ранее в Госдуме предложили Центробанку скорректировать оформление сторублевой купюры. Как уточнили представители нижней палаты парламента, обновленная банкнота поступила в обращение еще летом 2022 года, однако на ее обратной стороне по-прежнему размещена карта России без Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По мнению депутатов, внесение соответствующих изменений имеет большое значение как для жителей этих территорий, так и для всех граждан страны, напоминает RT.

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Банкнота номиналом 100 рублей может получить обновленный дизайн с изображением карты федерального округа. Об этом говорится в официальном ответе Центрального банка России на обращение первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»). «Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты ее модернизации», — пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ. Ранее в Госдуме предложили Центробанку скорректировать оформление сторублевой купюры. Как уточнили представители нижней палаты парламента, обновленная банкнота поступила в обращение еще летом 2022 года, однако на ее обратной стороне по-прежнему размещена карта России без Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По мнению депутатов, внесение соответствующих изменений имеет большое значение как для жителей этих территорий, так и для всех граждан страны, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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