В Тюменской области упали цены на бензин

За последний месяц в Тюменской области зафиксировано падение цен на автомобильное топливо всех марок. Больше всего подешевела марка АИ-92 — уменьшение ее стоимости составило почти 0,2%. Такие опубликовал Росстат.
«Средние потребительские цены на бензин автомобильный марки АИ-92 на 21 апреля 2025 года в Тюменской области: 55,14 рубля… Средние потребительские цены на бензин автомобильный марки АИ-92 на 26 мая 2025 года в Тюменской области: 55,03 рубля» — написано в аналитических материалах.
Так, средняя стоимость бензина в регионе сейчас составляет 58,50 рубля (месяцем раньше — 58,56). Цена марки АИ-95 сейчас равняется 61,02 рубля (61,04 рубля месяцем ранее), а АИ-98 и выше — 81,03 рубля (после 81,09). Дизельное топливо же сейчас стоит 70,84 рубля, после 70,88 месяцем ранее.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени компании, занимающиеся обработкой участков от клещей подняли цены примерно на 20%. Так в компании «КлещOFF» дезинсекцию на пяти сотках земли в текущем сезоне выполнят за 3000 рублей, а годом ранее эта сумма составляла 2500 рублей.
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