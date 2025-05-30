Мощные взрывы прогремели в Приморье. Онлайн-трансляция

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Во Владивостоке зафиксировали два мощных взрыва Фото:

В Приморье в районе бухты Десантная прогремели два мощных взрыва. Информацию передает антитеррористическая комиссия Приморского края. На место ликвидации последствий выехали военные и силовые ведомства. Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции URA.RU.

08:17 30.05.2025 Согласно сведениям, предоставленным Антитеррористической комиссией Приморского края, специалисты соответствующих служб ликвидировали последствия происшествия. Пострадавших и разрушений нет. Опасность полностью ликвидирована, пишет PrimaMedia.

08:04 30.05.2025 Очевидцы сообщили о появлении вертолета в небе над районом Горностай, а также о звуках, напоминающих хлопки. Кроме того, поступила информация о временном перекрытии автомобильной дороги в районе Снеговой во Владивостоке. Позднее свидетели уточнили, что движение на данном участке восстановлено и трасса вновь открыта для транспорта.

07:46 30.05.2025 URA.RU связалось с управлением ФСБ по Приморскому краю. Там отказались комментировать корреспонденту информацию о происшествии.

07:45 30.05.2025 Telegram-канал Mash сообщил, что спустя время с момента происшествия с места выехали две машины, накрытые брезентом. Путь в сторону Шаморы заблокировали с самого утра.

07:45 30.05.2025 «На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто», — говорится в официальном сообщении комиссии в telegram-канале. На месте также дежурят военные.

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В Приморье в районе бухты Десантная прогремели два мощных взрыва. Информацию передает антитеррористическая комиссия Приморского края. На место ликвидации последствий выехали военные и силовые ведомства. Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции URA.RU. 08:17 30.05.2025 Согласно сведениям, предоставленным Антитеррористической комиссией Приморского края, специалисты соответствующих служб ликвидировали последствия происшествия. Пострадавших и разрушений нет. Опасность полностью ликвидирована, пишет PrimaMedia. 08:04 30.05.2025 Очевидцы сообщили о появлении вертолета в небе над районом Горностай, а также о звуках, напоминающих хлопки. Кроме того, поступила информация о временном перекрытии автомобильной дороги в районе Снеговой во Владивостоке. Позднее свидетели уточнили, что движение на данном участке восстановлено и трасса вновь открыта для транспорта. 07:46 30.05.2025 URA.RU связалось с управлением ФСБ по Приморскому краю. Там отказались комментировать корреспонденту информацию о происшествии. 07:45 30.05.2025 Telegram-канал Mash сообщил, что спустя время с момента происшествия с места выехали две машины, накрытые брезентом. Путь в сторону Шаморы заблокировали с самого утра. 07:45 30.05.2025 «На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто», — говорится в официальном сообщении комиссии в telegram-канале. На месте также дежурят военные.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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