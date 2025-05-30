«Самая жесть — это когда вам говорят: не стоит беспокоиться»: жители Приморья испугались мощных взрывов

У бухты Десантная в Приморье прозвучали два взрыва. На место выехали оперативники, часть Шаморовской трассы была перекрыта. В соцсетях пользователи активно делятся своей реакцией на происходящие — многие не понимают, что происходит, некоторые обвиняют ВСУ, некоторые находят другие объяснения. Кто-то отшучивается от происходящего, а кто-то, напротив, сильно нервничает. О том, как местные отреагировали на сообщения о взрывах в Приморье — в материале URA.RU.
А случилось то чего
«Так, а случилось то чего?» — написал пользователь Петр Хоменко. «Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно» — отметила Татьяна.
Обвинения Украины и страх
«Хохлы уже сюда добрались <...> Я имею в виду ВСУ» — сообщил Алексей Лисунов. «Такие сообщения еще больше вызывают тревогу. Самая жесть это когда вам говорят: не стоит беспокоиться», — заявил читатель с никнеймом XRIG. «[Во многих СМИ] уже написано, что это взрывы были, а не хлопки», — прокомментировал он сообщения местных информационных каналов, которые назвали взрывы хлопками.
Шутки и предположения
«Скорее всего кого-то застрелили в машине или сожгли. Ждем что скажут в новостях» — отметил пользователь 73637 73637. «Территория вояк — вот вояки и разбираются. Гражданских там нет, не было и не будет, поэтому и не сообщили. Может пивная кега на солнце перегрелась и лопнула», — подчеркнул Герман.
Также некоторые пользователи выдвигают шуточные предположения. «В бухте Десантная десантировался десант» — написал Виктор Панасенко. «Ментоса в добрый-кола пересыпали» — сообщил пользователь с никнеймом Vladimir Pyatyshin.
Информация о случившемся
В районе бухты Десантная во Владивостоке были зафиксированы два взрыва. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных и специальных служб, территория была оцеплена, а движение автотранспорта на участке между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично ограничено. По информации правительства Приморского края, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано, угрозы для населения на данный момент нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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