Украинские пленные помогли ВС РФ в операции в Часовом Яре

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Украинские пленные две недели помогали российским бойцам
Украинские пленные две недели помогали российским бойцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие, взятые в плен при зачистке одного из кварталов в Часовом Яре, на протяжении двух недель передавали своему командованию дезинформацию по указанию российских военных. Об этом 30 мая сообщили в подразделении полка ВС РФ.

«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение...» — сказали в подразделении. Сообщение передает РИА Новости. Пленные украинские солдаты участвовали в обеспечении операций российских бойцов, передавая ложную информацию о якобы полном контроле над районом и благоприятной обстановке.

Ранее российские военнослужащие задержали группу украинских бойцов, укрывавшихся на территории одного из районов Часова Яра, находящегося под контролем российских сил, пишет RT. Военные 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии захватили в плен нескольких украинских военных, которых их сослуживцы оставили при отступлении.

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Украинские военнослужащие, взятые в плен при зачистке одного из кварталов в Часовом Яре, на протяжении двух недель передавали своему командованию дезинформацию по указанию российских военных. Об этом 30 мая сообщили в подразделении полка ВС РФ. «Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение...» — сказали в подразделении. Сообщение передает РИА Новости. Пленные украинские солдаты участвовали в обеспечении операций российских бойцов, передавая ложную информацию о якобы полном контроле над районом и благоприятной обстановке. Ранее российские военнослужащие задержали группу украинских бойцов, укрывавшихся на территории одного из районов Часова Яра, находящегося под контролем российских сил, пишет RT. Военные 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии захватили в плен нескольких украинских военных, которых их сослуживцы оставили при отступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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