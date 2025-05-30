McDonalds дорого заплатит за возвращение в Россию

Глава «Теремка» описал шок McDonalds при попытке вернуться в Россию
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McDonald's заплатит «колоссальные деньги» за возвращение в Россию, уверен основатель «Теремка»
McDonald's заплатит «колоссальные деньги» за возвращение в Россию, уверен основатель «Теремка» Фото:

Для возвращения в Россию McDonald»s придется отдать «колоссальные деньги» — для них это будет шоком. С таким мнением выступил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у „Вкусно — и точка“ очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonalds придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — пояснил Гончаров в беседе с РБК. Сеть «Вкусно — и точка», по его мнению, работает хорошо, и сегодня нет предпосылок к тому, что они ухудшили бизнес, добавил он. Но Гончаров полагает, что при изменении ситуации McDonalds может вернуться в Россию и потребитель его с радостью примет. 

McDonald»s ушел из России в 2022 году на фоне введения западных санкций, продав свой бизнес и уступив место российской сети «Вкусно — и точка». Сейчас сеть насчитывает более 900 заведений по всей стране. Ранее президенту России Владимиру Путину предлагали посетить ресторан «Вкусно — и точка» во время совещания по экономическим вопросам. Он согласился подумать над этим предложением. Также президент обещал сделать все, чтобы сохранить «Вкусно и точка» в России в случае возвращения McDonalds. 

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Для возвращения в Россию McDonald»s придется отдать «колоссальные деньги» — для них это будет шоком. С таким мнением выступил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. «У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у „Вкусно — и точка“ очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonalds придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — пояснил Гончаров в беседе с РБК. Сеть «Вкусно — и точка», по его мнению, работает хорошо, и сегодня нет предпосылок к тому, что они ухудшили бизнес, добавил он. Но Гончаров полагает, что при изменении ситуации McDonalds может вернуться в Россию и потребитель его с радостью примет.  McDonald»s ушел из России в 2022 году на фоне введения западных санкций, продав свой бизнес и уступив место российской сети «Вкусно — и точка». Сейчас сеть насчитывает более 900 заведений по всей стране. Ранее президенту России Владимиру Путину предлагали посетить ресторан «Вкусно — и точка» во время совещания по экономическим вопросам. Он согласился подумать над этим предложением. Также президент обещал сделать все, чтобы сохранить «Вкусно и точка» в России в случае возвращения McDonalds. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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