Магнитная буря накроет Россию 31 мая: прогноз, как защититься

В субботу, 31 мая 2025 года, жителей России ожидает очередной день геомагнитных возмущений. По данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность магнитной бури в этот день составляет 51%, что делает ее наступление более вероятным, чем нет. Специалисты предупреждают: метеочувствительным людям следует быть особенно внимательными к своему самочувствию. Ожидаемые возмущения магнитосферы продолжат серию геомагнитных волнений, начавшуюся в конце мая — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце мая 2025
Конец мая 2025 года отметился повышенной активностью нашего светила. 29 мая на Солнце было зафиксировано шесть вспышек класса C, что указывает на серьезное нарастание солнечной активности. Самая мощная из них — вспышка уровня C7.0 — произошла рано утром, в 06:01 по московскому времени, и продолжалась примерно 14 минут (с 05:51 до 06:05).
Большинство вспышек, включая самую сильную, были зарегистрированы в активной области 4100. В течение 29 мая также наблюдались вспышки меньшей интенсивности: C1.5 (в период с 01:54 до 02:15), C1.2 (с 12:55 до 13:06), C1.4 (с 21:22 до 21:50), еще одна C1.4 (с 21:50 до 21:55) и C1.1 (с 22:25 до 22:34).
Такая череда солнечных вспышек, пусть и не самых мощных (класс C считается обычным, в отличие от более сильных классов M и X), стала предвестником геомагнитных возмущений, которые начали ощущаться уже 30 мая. В этот день наблюдается умеренная геомагнитная буря интенсивностью пять баллов, которая, согласно прогнозам, сохраняет свою силу на протяжении всех 24 часов.
Прогноз магнитной бури 31 мая 2025
Согласно расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 31 мая 2025 года вероятность магнитной бури составляет 51%. Это означает, что шансы столкнуться с геомагнитными возмущениями чуть выше, чем избежать их. Кроме того, вероятность просто геомагнитных возмущений (без достижения уровня бури) составляет 35%, а шансы на полностью спокойную магнитосферу оцениваются лишь в 14%.
Индекс Ap, характеризующий общую геомагнитную активность, прогнозируется на уровне 8, что немного ниже показателя предыдущего дня (10). Солнечный радиопоток, выраженный индексом F10.7, ожидается на уровне 125, что также немного ниже показателя 30 мая (130), но все равно остается в зоне повышенной активности.
По шкале Kp геомагнитные возмущения 31 мая ожидаются на уровне пять баллов, что соответствует границе между возбужденной магнитосферой и слабой магнитной бурей. Это означает, что воздействие космической погоды будет ощутимым, но не экстремальным.
Интересно, что прогноз на 31 мая предсказывает сохранение уровня геомагнитных возмущений пять баллов в течение всего дня — от полуночи до 23:59. Такая стабильность в нестабильности представляет особый интерес для исследователей космической погоды.
Что такое магнитные бури и как они влияют на нас
Магнитной бурей называют временное изменение магнитного поля Земли. Которое происходит в результате взаимодействия с потоками заряженных частиц, прилетающих из космоса (их также называют «солнечный ветер»).
Эксперты отмечают, что в последние годы наблюдается рост солнечной активности, который является частью естественного цикла Швабе. Так, большую часть времени магнитосфера находится в стабильном состоянии, однако повышенная солнечная активность может привести к возмущениям геомагнитного поля. В последние годы солнечная активность и, как следствие, магнитные бури стали более интенсивными, чем раньше. Это объясняется тем, что солнечная активность — циклический процесс, и сейчас наблюдается ее рост, который в дальнейшем сменится спадом.
Магнитные бури классифицируются по шкале от 1 до 8 баллов (или от G1 до G5 по международной классификации):
- При показателях 1-4 магнитосфера считается спокойной
- 4-5 баллов указывают на возбужденную магнитосферу
- 5-6 баллов (G1) характеризуют слабую магнитную бурю
- 6-7 баллов (G2) — умеренную магнитную бурю
- 7-8 баллов (G3) — сильную магнитную бурю
- 8-9 баллов (G4) — очень сильную магнитную бурю
- 9-10 баллов (G5) — экстремальную магнитную бурю
Кто в группе риска и как снизить влияние магнитной бури
Наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервными расстройствами, проблемами дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. В группу риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.
При умеренной геомагнитной буре, подобной той, что ожидается 31 мая, возможны следующие симптомы: головные боли разной интенсивности, проблемы со сном (как бессонница, так и повышенная сонливость). Также и раздражительность и эмоциональная нестабильность, снижение концентрации внимания, общая слабость и упадок сил.
Интересная особенность: реакция на магнитные бури у разных людей проявляется в разное время. Одни ощущают дискомфорт за 2-3 дня до геомагнитных возмущений, другие — непосредственно в день бури, а третьи — спустя 1-2 дня после нее.
Для того чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури 31 мая, специалисты рекомендуют:
- Избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных перегрузок
- Воздержаться от принятия важных решений и подписания значимых документов
- Соблюдать режим дня, обеспечивая полноценный отдых и сон
- Быть предельно внимательными за рулем, так как геомагнитные возмущения могут замедлять реакцию
- Проводить время на свежем воздухе, но избегать интенсивных физических нагрузок
- Контролировать артериальное давление, особенно людям с гипертонией
- Иметь при себе необходимые лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями
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