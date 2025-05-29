Тюменское правительство с третьей попытки нашло, кому отдать бюджетный миллиард

Канализационные очистные сооружения в Юргинском районе Тюменской области будет строить естественный монополист в области водоснабжения и водоотведения. ООО «Тюмень Водоканал» стало победителем в закупке, которую проводили региональные власти. Информация о заключенном контракте размещена в госреестре.
«Заключен контракт между дирекцией коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области и ООО „Тюмень Водоканал“. Объект контракта — строительство канализационных очистных сооружений в Юргинском сельском поселении Тюменской области. Стоимость контракта — 1,15 миллиарда рублей», — сообщается в госреестре.
Известно, что сооружение должно быть достроено до 25 ноября 2026 года. Исполнение контракта разбито на четыре этапа. Ранее правительство региона уже дважды пыталось найти подрядчика на эти работы. Первая попытка провалилась из-за жалобы, которую в ФАС направил тюменский «Водоканал». Вторая закупка была признана не состоявшейся.
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