В Тюмени на стройке погиб рабочий

В Тюмени на стройке ЖК «Август» погиб рабочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«37-летний рабочий подрядной организации, производивший работы по ослаблению крепежных устройств опалубки вертикальных бетонных конструкций, расположенных на 12 этаже, сорвался с высоты и упал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
В гибели мужчины обвинили мастера строительных и монтажных работ. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящий момент дело передано в суд.
Ранее агенство писало о том, что тюменец получил множественные переломы после падения кирпича ему на голову. Мужчина работал на стройке в составе бригады.
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