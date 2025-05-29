29 мая 2025

В Тюмени на стройке погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина работал на высоте
Мужчина работал на высоте Фото:

В Тюмени на стройке ЖК «Август» погиб рабочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«37-летний рабочий подрядной организации, производивший работы по ослаблению крепежных устройств опалубки вертикальных бетонных конструкций, расположенных на 12 этаже, сорвался с высоты и упал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

В гибели мужчины обвинили мастера строительных и монтажных работ. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящий момент дело передано в суд.

Ранее агенство писало о том, что тюменец получил множественные переломы после падения кирпича ему на голову. Мужчина работал на стройке в составе бригады. 

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В Тюмени на стройке ЖК «Август» погиб рабочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «37-летний рабочий подрядной организации, производивший работы по ослаблению крепежных устройств опалубки вертикальных бетонных конструкций, расположенных на 12 этаже, сорвался с высоты и упал. От полученных травм он скончался на месте», — сообщили в ведомстве. В гибели мужчины обвинили мастера строительных и монтажных работ. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящий момент дело передано в суд. Ранее агенство писало о том, что тюменец получил множественные переломы после падения кирпича ему на голову. Мужчина работал на стройке в составе бригады. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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