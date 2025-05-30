Раскрыт истинный план Трампа по России и Украине

Politico: Трамп желает перезагрузки отношений с РФ больше, чем мира на Украине
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Трамп воздерживается от давления на Москву из-за желания перезагрузки отношений
Трамп воздерживается от давления на Москву из-за желания перезагрузки отношений Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заинтересован в перезагрузке отношений с Россией даже больше, чем в прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Он (Трамп) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине», — приводит Politico слова источника. По его данным, очевидно, что Трамп сдерживается от оказания дополнительного давления на Москву в этих же целях.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение стремятся ввести Трампа в заблуждение и вернуть Вашингтон к антироссийской политике. Но американский президент по-прежнему рассчитывает на укрепление экономического сотрудничества с Россией, несмотря на обсуждение дополнительных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

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Президент США Дональд Трамп заинтересован в перезагрузке отношений с Россией даже больше, чем в прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. «Он (Трамп) может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине», — приводит Politico слова источника. По его данным, очевидно, что Трамп сдерживается от оказания дополнительного давления на Москву в этих же целях. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение стремятся ввести Трампа в заблуждение и вернуть Вашингтон к антироссийской политике. Но американский президент по-прежнему рассчитывает на укрепление экономического сотрудничества с Россией, несмотря на обсуждение дополнительных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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