В Тюмени затопило территорию первого городского пляжа на озере Круглое. Об этом рассказал фотокорреспондент URA.RU. Официально зону отдыха пока не открыли, точной даты нет. В мэрии сообщали, что засыпать пляж песком не могут из-за подъема воды в озере.
«Воды на пляже довольно много. Местные все равно приходят туда загорать или ловить рыбу. Они говорят, что вода прибывает каждый день, даже вчера ее было меньше», — рассказал фотокорреспондент.
Ранее URA.RU писало, что работы по отсыпке пляжа будут осуществляться по мере спада воды. Зону отдыха планируют открыть этим летом, вход будет бесплатным. Планируется засыпать песком 12 тысяч квадратных метров, оборудовать туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей.
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