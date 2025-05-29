29 мая 2025

Суд поставил точку в деле экс-начальника пермской ИК-29 Ассанова

Суд в Перми отправил в колонию бывшего начальника ИК-29 Ассанова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Ассанов будет сидеть в колонии строгого режима
Дмитрий Ассанов будет сидеть в колонии строгого режима Фото:

Дмитрий Ассанов бывший начальник колонии № 29 в Перми, признан виновным в получении взятки. Мотовилихинский районный суд лишил его свободы более чем на 10 лет.

«Дмитрию Ассанову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он лишен звания подполковника и должен будет выплатить штраф в восемь миллионов рублей», — сообщает Properm.

Ассанова судили за то, что он предоставлял предпринимателям рабочую силу в виде осужденных. Также он передал бизнесменам здание, которое принадлежит колонии. Своей вины экс-начальник колонии не признал.

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Дмитрий Ассанов бывший начальник колонии № 29 в Перми, признан виновным в получении взятки. Мотовилихинский районный суд лишил его свободы более чем на 10 лет. «Дмитрию Ассанову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он лишен звания подполковника и должен будет выплатить штраф в восемь миллионов рублей», — сообщает Properm. Ассанова судили за то, что он предоставлял предпринимателям рабочую силу в виде осужденных. Также он передал бизнесменам здание, которое принадлежит колонии. Своей вины экс-начальник колонии не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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