Суд поставил точку в деле экс-начальника пермской ИК-29 Ассанова

Дмитрий Ассанов будет сидеть в колонии строгого режима
Дмитрий Ассанов бывший начальник колонии № 29 в Перми, признан виновным в получении взятки. Мотовилихинский районный суд лишил его свободы более чем на 10 лет.
«Дмитрию Ассанову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он лишен звания подполковника и должен будет выплатить штраф в восемь миллионов рублей», — сообщает Properm.
Ассанова судили за то, что он предоставлял предпринимателям рабочую силу в виде осужденных. Также он передал бизнесменам здание, которое принадлежит колонии. Своей вины экс-начальник колонии не признал.
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