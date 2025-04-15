Экс-начальник пермской ИК-29 Ассанов, попавшийся на взятке, не признал вину

Бывший начальник исправительной колонии № 29 Дмитрий Ассанов отрицает свою вину в получении взяток. По данным следователей, ему передали 4,07 млн рублей бизнесмены из Московской области и Перми, сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
«Обвинения не признаю. В полном объеме не признаю», — сказал Ассанов.
По версии следствия, Ассанов предоставлял бизнесменам рабочую силу из числа заключенных, а также сдавал в аренду помещения рядом с ИК-29. В суде также выступил свидетель, который отбывал наказание в колонии. Он сообщил, что видел Ассанова вместе с одним из представителей бизнесменов. По словам свидетеля, экс-начальник колонии заставлял заключенных работать по ночам и жестко отчитывал.
Ранее URA.RU рассказало, что Ассанова задержали в марте 2024 года. Суд отправил его в СИЗО. Там он будет находиться до 25 июня 2025 года.
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