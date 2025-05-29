29 мая 2025

В Курганской области мать спаивала несовершеннолетнего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Матери грозит до пяти лет тюрьмы
Матери грозит до пяти лет тюрьмы Фото:

Прокуратура Щучанского района (Курганская область) направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она спаивала своего несовершеннолетнего сына алкоголем. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.

«По версии органа предварительного расследования, в период с января 2024 года по декабрь 2024 года мать вовлекала несовершеннолетнего сына в распитие спиртных напитков, предлагая ему выпить пива с ней и его сестрами. В 2023 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за данное преступление в отношении сына», — отмечает прокуратура.

Действия женщины квалифицированы по части 2 статьи 151 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной продукции, совершенное родителем. Ей грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что у жительницы Кургана забрали трех детей. Женщина злоупотребляла алкоголем и не занималась их воспитанием.

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Прокуратура Щучанского района (Курганская область) направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она спаивала своего несовершеннолетнего сына алкоголем. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале. «По версии органа предварительного расследования, в период с января 2024 года по декабрь 2024 года мать вовлекала несовершеннолетнего сына в распитие спиртных напитков, предлагая ему выпить пива с ней и его сестрами. В 2023 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за данное преступление в отношении сына», — отмечает прокуратура. Действия женщины квалифицированы по части 2 статьи 151 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной продукции, совершенное родителем. Ей грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что у жительницы Кургана забрали трех детей. Женщина злоупотребляла алкоголем и не занималась их воспитанием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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