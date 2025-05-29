В Курганской области мать спаивала несовершеннолетнего сына

Прокуратура Щучанского района (Курганская область) направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она спаивала своего несовершеннолетнего сына алкоголем. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.
«По версии органа предварительного расследования, в период с января 2024 года по декабрь 2024 года мать вовлекала несовершеннолетнего сына в распитие спиртных напитков, предлагая ему выпить пива с ней и его сестрами. В 2023 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за данное преступление в отношении сына», — отмечает прокуратура.
Действия женщины квалифицированы по части 2 статьи 151 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной продукции, совершенное родителем. Ей грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что у жительницы Кургана забрали трех детей. Женщина злоупотребляла алкоголем и не занималась их воспитанием.
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