Свердловский омбудсмен вступилась за дезертиров в зоне СВО

30 мая 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Не всем солдатам статус СОЧ присваивают справедливо, считает Татьяна Мерзлякова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В свете продолжающихся боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), вопросы о статусе военнослужащих становятся все более актуальными. Особенно остро стоит проблема присвоения статуса самовольного оставления части (СОЧ). В этой связи свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила ужесточить контроль и ответственность за данное присвоение. По ее словам, необходимо устранить случаи безосновательного назначения статуса СОЧ. «К сожалению, очень легко и часто безосновательно бойцам присваивается статус СОЧ. Нужно нести ответственность за присвоение этого статуса. Мы будем защищать честь наших солдат», — сказала Мерзлякова на Международном женском форуме, который проходит в ЭКСПО-Екатеринбург. Статус самовольного оставления части до сих пор вызывает много вопросов как в правозащитных кругах, так и среди самих военнослужащих. Количество случаев присвоения этого статуса резко возросло, что, по мнению Мерзляковой, связано с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев. По факту военнослужащие могут оказываться под данным статусом без достаточных оснований, из-за чего их репутация может быть непоправимо испорчена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свете продолжающихся боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), вопросы о статусе военнослужащих становятся все более актуальными. Особенно остро стоит проблема присвоения статуса самовольного оставления части (СОЧ). В этой связи свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила ужесточить контроль и ответственность за данное присвоение. По ее словам, необходимо устранить случаи безосновательного назначения статуса СОЧ. «К сожалению, очень легко и часто безосновательно бойцам присваивается статус СОЧ. Нужно нести ответственность за присвоение этого статуса. Мы будем защищать честь наших солдат», — сказала Мерзлякова на Международном женском форуме, который проходит в ЭКСПО-Екатеринбург. Статус самовольного оставления части до сих пор вызывает много вопросов как в правозащитных кругах, так и среди самих военнослужащих. Количество случаев присвоения этого статуса резко возросло, что, по мнению Мерзляковой, связано с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев. По факту военнослужащие могут оказываться под данным статусом без достаточных оснований, из-за чего их репутация может быть непоправимо испорчена.