Свердловский омбудсмен вступилась за дезертиров в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9 мая. Пермь, пулемет, служба по контракту, 9 мая, контрактник, солдат, сво, военный
Не всем солдатам статус СОЧ присваивают справедливо, считает Татьяна Мерзлякова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В свете продолжающихся боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), вопросы о статусе военнослужащих становятся все более актуальными. Особенно остро стоит проблема присвоения статуса самовольного оставления части (СОЧ). В этой связи свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила ужесточить контроль и ответственность за данное присвоение. По ее словам, необходимо устранить случаи безосновательного назначения статуса СОЧ.

«К сожалению, очень легко и часто безосновательно бойцам присваивается статус СОЧ. Нужно нести ответственность за присвоение этого статуса. Мы будем защищать честь наших солдат», — сказала Мерзлякова на Международном женском форуме, который проходит в ЭКСПО-Екатеринбург.

Статус самовольного оставления части до сих пор вызывает много вопросов как в правозащитных кругах, так и среди самих военнослужащих. Количество случаев присвоения этого статуса резко возросло, что, по мнению Мерзляковой, связано с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев. По факту военнослужащие могут оказываться под данным статусом без достаточных оснований, из-за чего их репутация может быть непоправимо испорчена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свете продолжающихся боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), вопросы о статусе военнослужащих становятся все более актуальными. Особенно остро стоит проблема присвоения статуса самовольного оставления части (СОЧ). В этой связи свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила ужесточить контроль и ответственность за данное присвоение. По ее словам, необходимо устранить случаи безосновательного назначения статуса СОЧ. «К сожалению, очень легко и часто безосновательно бойцам присваивается статус СОЧ. Нужно нести ответственность за присвоение этого статуса. Мы будем защищать честь наших солдат», — сказала Мерзлякова на Международном женском форуме, который проходит в ЭКСПО-Екатеринбург. Статус самовольного оставления части до сих пор вызывает много вопросов как в правозащитных кругах, так и среди самих военнослужащих. Количество случаев присвоения этого статуса резко возросло, что, по мнению Мерзляковой, связано с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев. По факту военнослужащие могут оказываться под данным статусом без достаточных оснований, из-за чего их репутация может быть непоправимо испорчена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...