Шокирующие подробности: что случилось с тюменской школьницей, которую нашли под окнами многоэтажки

Девочка, найденная под окнами многоэтажки в поселке Боровском Тюменской области, до инцидента поссорилась с матерью. Об этом URA.RU сообщил собеседник агентства.
«Проблема с родителями. Она разругалась с мамой. Девочка ей написала, что уйдет из жизни. Мать в свою очередь приняла это за шутку. Не ожидая такого поворота, она написала дочери, чтобы та сделала это», — поделился подробностями источник.
Он также добавил, что школьнице удалось выжить. Ей оказана медицинская помощь: девочке прооперировали позвоночник. Данная информация уточняется в профильных ведомствах.
Ранее в поселке Боровском появились сообщения о девочке-подростке, которую нашли под окнами многоэтажного дома. Об этом рассказала мать мальчика, который общался с пострадавшей.
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