29 мая 2025

Шокирующие подробности: что случилось с тюменской школьницей, которую нашли под окнами многоэтажки

Тюменская школьница, которую нашли под окнами многоэтажки, разругалась с матерью
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку нашли под окнами многоэтажки 29 мая
Девочку нашли под окнами многоэтажки 29 мая Фото:

Девочка, найденная под окнами многоэтажки в поселке Боровском Тюменской области, до инцидента поссорилась с матерью. Об этом URA.RU сообщил собеседник агентства.

«Проблема с родителями. Она разругалась с мамой. Девочка ей написала, что уйдет из жизни. Мать в свою очередь приняла это за шутку. Не ожидая такого поворота, она написала дочери, чтобы та сделала это», — поделился подробностями источник.

Он также добавил, что школьнице удалось выжить. Ей оказана медицинская помощь: девочке прооперировали позвоночник. Данная информация уточняется в профильных ведомствах.

Ранее в поселке Боровском появились сообщения о девочке-подростке, которую нашли под окнами многоэтажного дома. Об этом рассказала мать мальчика, который общался с пострадавшей.

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Девочка, найденная под окнами многоэтажки в поселке Боровском Тюменской области, до инцидента поссорилась с матерью. Об этом URA.RU сообщил собеседник агентства. «Проблема с родителями. Она разругалась с мамой. Девочка ей написала, что уйдет из жизни. Мать в свою очередь приняла это за шутку. Не ожидая такого поворота, она написала дочери, чтобы та сделала это», — поделился подробностями источник. Он также добавил, что школьнице удалось выжить. Ей оказана медицинская помощь: девочке прооперировали позвоночник. Данная информация уточняется в профильных ведомствах. Ранее в поселке Боровском появились сообщения о девочке-подростке, которую нашли под окнами многоэтажного дома. Об этом рассказала мать мальчика, который общался с пострадавшей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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