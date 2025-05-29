Депутата из-за фразы о «возвращении мигрантов в ХМАО на историческую родину» вызовут на ковер

Депутата думы ХМАО от фракции КПРФ Халида Таги-Заде из-за фразы о «возвращении мигрантов в Югру на историческую родину» ждет комиссия по этике. Об этом сообщил спикер окружного парламента Борис Хохряков.
«Думская комиссия по этике всесторонне рассмотрит данный инцидент и даст необходимую оценку высказыванию депутата Таги-Заде. Я уверен, что эта спонтанная и необдуманная реплика не должна нарушить в нашем общем добром и гостеприимном доме, в Югре, мир и взаимопонимание. Прошу всех сохранять человечность и уважительное отношение друг к другу», — написал Хохряков в своем telegram-канале.
Председатель думы во время заседания хоть и свернул дискуссию, но скандал все равно разразился. «Вчера на заседании Думы Югры реплика депутата Таги-Заде не являлась выступлением, но ее неоднозначность могла дать ход дискуссии не по теме обсуждаемого вопроса. Я, как председательствующий, дискуссию свернул, тему закрыл. Но ситуация получила общественный резонанс», — отметил спикер.
Отправить Таги-Заде в отставку ранее потребовал челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов. Он заявил, что попытки подводить под обоснование нелегальной миграции «научные псевдоисторические доктрины — это политическая тупость».
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