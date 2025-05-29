29 мая 2025

Депутата из-за фразы о «возвращении мигрантов в ХМАО на историческую родину» вызовут на ковер

Депутата Таги-Заде вызвали на комиссию по этике из-за фразы о мигрантах в ХМАО
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Депутата думы ХМАО Таги-Заде ждут на комиссии по этике из-за фразы о мигрантах
Депутата думы ХМАО Таги-Заде ждут на комиссии по этике из-за фразы о мигрантах Фото:
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Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Депутата думы ХМАО от фракции КПРФ Халида Таги-Заде из-за фразы о «возвращении мигрантов в Югру на историческую родину» ждет комиссия по этике. Об этом сообщил спикер окружного парламента Борис Хохряков.

«Думская комиссия по этике всесторонне рассмотрит данный инцидент и даст необходимую оценку высказыванию депутата Таги-Заде. Я уверен, что эта спонтанная и необдуманная реплика не должна нарушить в нашем общем добром и гостеприимном доме, в Югре, мир и взаимопонимание. Прошу всех сохранять человечность и уважительное отношение друг к другу», — написал Хохряков в своем telegram-канале.

Председатель думы во время заседания хоть и свернул дискуссию, но скандал все равно разразился. «Вчера на заседании Думы Югры реплика депутата Таги-Заде не являлась выступлением, но ее неоднозначность могла дать ход дискуссии не по теме обсуждаемого вопроса. Я, как председательствующий, дискуссию свернул, тему закрыл. Но ситуация получила общественный резонанс», — отметил спикер.

Отправить Таги-Заде в отставку ранее потребовал челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов. Он заявил, что попытки подводить под обоснование нелегальной миграции «научные псевдоисторические доктрины — это политическая тупость».

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Депутата думы ХМАО от фракции КПРФ Халида Таги-Заде из-за фразы о «возвращении мигрантов в Югру на историческую родину» ждет комиссия по этике. Об этом сообщил спикер окружного парламента Борис Хохряков. «Думская комиссия по этике всесторонне рассмотрит данный инцидент и даст необходимую оценку высказыванию депутата Таги-Заде. Я уверен, что эта спонтанная и необдуманная реплика не должна нарушить в нашем общем добром и гостеприимном доме, в Югре, мир и взаимопонимание. Прошу всех сохранять человечность и уважительное отношение друг к другу», — написал Хохряков в своем telegram-канале. Председатель думы во время заседания хоть и свернул дискуссию, но скандал все равно разразился. «Вчера на заседании Думы Югры реплика депутата Таги-Заде не являлась выступлением, но ее неоднозначность могла дать ход дискуссии не по теме обсуждаемого вопроса. Я, как председательствующий, дискуссию свернул, тему закрыл. Но ситуация получила общественный резонанс», — отметил спикер. Отправить Таги-Заде в отставку ранее потребовал челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов. Он заявил, что попытки подводить под обоснование нелегальной миграции «научные псевдоисторические доктрины — это политическая тупость».
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© Служба новостей «URA.RU»
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