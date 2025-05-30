Названа причина утренних взрывов во Владивостоке

Причиной взрыва во Владивостоке послужил баллон с пропаном (архивное фото)
новость из сюжетаВ Приморье прогремели взрывы
Причиной взрыва во Владивостоке стало воспламенение в автомобильном баллоне с пропаном. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Приморского края. О жертвах не сообщается.
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