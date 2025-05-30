Названа причина утренних взрывов во Владивостоке

Причиной взрывов во Владивостоке послужил баллон с пропаном
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Причиной взрыва во Владивостоке послужил баллон с пропаном (архивное фото)
Причиной взрыва во Владивостоке послужил баллон с пропаном (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Приморье прогремели взрывы

Причиной взрыва во Владивостоке стало воспламенение в автомобильном баллоне с пропаном. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Приморского края. О жертвах не сообщается.

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Причиной взрыва во Владивостоке стало воспламенение в автомобильном баллоне с пропаном. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Приморского края. О жертвах не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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