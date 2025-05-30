Акунина* обвинили в призывах к насильственному изменению конституции

В суд направлено уголовное дело в отношении писателя Григория Чхартишвили, более известного как Борис Акунин (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он заочно обвиняется за призывы к насильственному изменению конституционного строя и за оправдание террористической деятельности. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«Акунин заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины», — говорится в сообщении СК РФ на официальном сайте. Обвинения против Чхартишвили выдвинуты заочно, поскольку он скрывается за рубежом и имеет гражданство России и Великобритании.
Писателю инкриминируется содействие террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Чхартишвили неоднократно высказывался в поддержку насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал действия Украины, признанные в РФ террористическими.
В 2024 году российский суд дважды признал Чхартишвили виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он, по версии следствия, продолжил размещать публикации в интернете без обязательной маркировки. В рамках расследования на банковские счета Чхартишвили наложен арест. Писатель объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
*Борис Акунин признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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