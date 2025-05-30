Экс-главу челябинской миграционки будут судить за легализацию 81 иностранца

Бывшую начальницу миграционного отдела в Сосновском районе Челябинской области Галину Земскову, обвиняемую в помощи мигрантам и получении от них взяток, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, за несколько лет она поспособствовала легализации в РФ 81 иностранца.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Всего расследование выявило 81 эпизод. В период с 1 мая по 18 декабря 2023 года на основании поддельных документов 15 иностранным гражданам были оформлены и выданы свидетельства участников госпрограммы переселения в РФ. С 19 января по 5 марта 2024 года четверо иностранных граждан были поставлены на учет по фиктивным местам их пребывания на территории Сосновского района Челябинской области, где фактически не проживали. А с 26 сентября 2023 года по 10 апреля 2024 года Земскова организовала беспрепятственный, ускоренный и гарантированный прием от 62 иностранцев документов для получения ими гражданства РФ.
За свои действия Земскова получала от мигрантов деньги. Также за содействие ей оказывали услуги имущественного характера.
Земскова была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по области. Вместе с ней под следствие попал ее подчиненный Артем Мызгин. Его также обвинили в содействии незаконной миграции. После служебной проверки оба были с позором уволены из органов внутренних дел. В феврале Мызгина приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.
Вместе с бывшими силовиками по делу проходят несколько мигрантов. Через них их соотечественники решали вопросы с пребыванием на территории РФ.
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