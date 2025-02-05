Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему инспектору районного отдела по вопросам миграции Артему Мызгину, обвиняемому по нескольким статьям УК РФ, в том числе фиктивной постановке на учет 62 иностранцев, и мигранту-взяткодателю Разматжону Амирову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, им назначены реальные сроки в колонии.
«Суд назначил бывшему должностному лицу наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй подсудимый приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Мызгин и Амиров были задержаны в апреле 2024 года. По версии следствия, мигрант передавал полицейскому (на момент совершения преступления Мызгин был действующим сотрудником — прим. URA.RU) деньги. За это инспектор ускорял процедуру регистрации соотечественников Амирова. Также бывшему инспектору заплатили за непроведение обязательных проверочных мероприятий по местам пребывания, где фактически мигранты не проживали.
Также по делу о коррупции в миграционном отделе проходит начальница Мызгина Галина Земскова. Ее обвиняют в коррупции. Деньги, предварительно, она получала от другого иностранца Сайфулло Юсупова.
Коррупционную схему раскрыли сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из ОРЧ СБ МВД по региону. По итогу все фигуранты дела были задержаны. Земскова и Мызгин попали под служебную проверку и впоследствии были уволены. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию по этому поводу: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.
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