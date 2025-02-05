05 февраля 2025

Челябинского экс-полицейского осудили за фиктивную регистрацию 62 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Артему Мызгину и Разматжону Амирову назначены реальные сроки в колонии
Артему Мызгину и Разматжону Амирову назначены реальные сроки в колонии Фото:

Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему инспектору районного отдела по вопросам миграции Артему Мызгину, обвиняемому по нескольким статьям УК РФ, в том числе фиктивной постановке на учет 62 иностранцев, и мигранту-взяткодателю Разматжону Амирову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, им назначены реальные сроки в колонии.

«Суд назначил бывшему должностному лицу наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй подсудимый приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Мызгин и Амиров были задержаны в апреле 2024 года. По версии следствия, мигрант передавал полицейскому (на момент совершения преступления Мызгин был действующим сотрудником — прим. URA.RU) деньги. За это инспектор ускорял процедуру регистрации соотечественников Амирова. Также бывшему инспектору заплатили за непроведение обязательных проверочных мероприятий по местам пребывания, где фактически мигранты не проживали.

Также по делу о коррупции в миграционном отделе проходит начальница Мызгина Галина Земскова. Ее обвиняют в коррупции. Деньги, предварительно, она получала от другого иностранца Сайфулло Юсупова.

Коррупционную схему раскрыли сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из ОРЧ СБ МВД по региону. По итогу все фигуранты дела были задержаны. Земскова и Мызгин попали под служебную проверку и впоследствии были уволены. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию по этому поводу: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.

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Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему инспектору районного отдела по вопросам миграции Артему Мызгину, обвиняемому по нескольким статьям УК РФ, в том числе фиктивной постановке на учет 62 иностранцев, и мигранту-взяткодателю Разматжону Амирову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, им назначены реальные сроки в колонии. «Суд назначил бывшему должностному лицу наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй подсудимый приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Мызгин и Амиров были задержаны в апреле 2024 года. По версии следствия, мигрант передавал полицейскому (на момент совершения преступления Мызгин был действующим сотрудником — прим. URA.RU) деньги. За это инспектор ускорял процедуру регистрации соотечественников Амирова. Также бывшему инспектору заплатили за непроведение обязательных проверочных мероприятий по местам пребывания, где фактически мигранты не проживали. Также по делу о коррупции в миграционном отделе проходит начальница Мызгина Галина Земскова. Ее обвиняют в коррупции. Деньги, предварительно, она получала от другого иностранца Сайфулло Юсупова. Коррупционную схему раскрыли сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из ОРЧ СБ МВД по региону. По итогу все фигуранты дела были задержаны. Земскова и Мызгин попали под служебную проверку и впоследствии были уволены. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию по этому поводу: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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