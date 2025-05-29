29 мая 2025

Екатеринбуржец, устроивший гонки и перестрелку с ФСБ, сознался в преступлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователь просить отправить Сергея Красуцкого под домашний арест
Следователь просить отправить Сергея Красуцкого под домашний арест

Екатеринбуржец Сергей Красуцкий, обвиненный в посредничестве во взятке, признал вину. Об этом стало известно во время избрания меры пресечения в Верх-Исетском райсуде, передает корреспондент URA.RU.

Красуцкого пытались задержать 27 мая во время передачи денег сотруднику налоговой службы Артуру Меликсетяну. По данным следствия, он собирался отдать ему три миллиона рублей. Но Красуцкий сбежал от оперативников ФСБ. Им пришлось открыть огонь по машине Сергея — тот якобы отстреливался в ответ и получил рану в ногу, говорил источник агентства.

После этого Красуцкий попал в больницу №24. На следующий день его задержали. «На допросе он свою вину признал», — озвучил следователь в суде. Он попросил отправить Красуцкого под домашний арест.

«Отношусь к этому положительно. Но единственное, нужно решить вопрос, как я буду ездить в больницу. Видимо, позже решим это», — заявил сам Красуцкий.

Меликсетяна суд уже отправил под стражу на два месяца. По словам его мамы, он вину отрицает. Она тоже считает, что Артура подставили.

По версии следствия, Красуцкий якобы собирался передать сумму сотруднику налоговой
По версии следствия, Красуцкий якобы собирался передать сумму сотруднику налоговой
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Екатеринбуржец Сергей Красуцкий, обвиненный в посредничестве во взятке, признал вину. Об этом стало известно во время избрания меры пресечения в Верх-Исетском райсуде, передает корреспондент URA.RU. Красуцкого пытались задержать 27 мая во время передачи денег сотруднику налоговой службы Артуру Меликсетяну. По данным следствия, он собирался отдать ему три миллиона рублей. Но Красуцкий сбежал от оперативников ФСБ. Им пришлось открыть огонь по машине Сергея — тот якобы отстреливался в ответ и получил рану в ногу, говорил источник агентства. После этого Красуцкий попал в больницу №24. На следующий день его задержали. «На допросе он свою вину признал», — озвучил следователь в суде. Он попросил отправить Красуцкого под домашний арест. «Отношусь к этому положительно. Но единственное, нужно решить вопрос, как я буду ездить в больницу. Видимо, позже решим это», — заявил сам Красуцкий. Меликсетяна суд уже отправил под стражу на два месяца. По словам его мамы, он вину отрицает. Она тоже считает, что Артура подставили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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