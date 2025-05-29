Екатеринбуржец, устроивший гонки и перестрелку с ФСБ, сознался в преступлении

30 мая 2025 в 13:36 Размер текста - 17 +

Следователь просить отправить Сергея Красуцкого под домашний арест Екатеринбуржец Сергей Красуцкий, обвиненный в посредничестве во взятке, признал вину. Об этом стало известно во время избрания меры пресечения в Верх-Исетском райсуде, передает корреспондент URA.RU. Красуцкого пытались задержать 27 мая во время передачи денег сотруднику налоговой службы Артуру Меликсетяну. По данным следствия, он собирался отдать ему три миллиона рублей. Но Красуцкий сбежал от оперативников ФСБ. Им пришлось открыть огонь по машине Сергея — тот якобы отстреливался в ответ и получил рану в ногу, говорил источник агентства. После этого Красуцкий попал в больницу №24. На следующий день его задержали. «На допросе он свою вину признал», — озвучил следователь в суде. Он попросил отправить Красуцкого под домашний арест. «Отношусь к этому положительно. Но единственное, нужно решить вопрос, как я буду ездить в больницу. Видимо, позже решим это», — заявил сам Красуцкий. Меликсетяна суд уже отправил под стражу на два месяца. По словам его мамы, он вину отрицает. Она тоже считает, что Артура подставили. По версии следствия, Красуцкий якобы собирался передать сумму сотруднику налоговой Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Сергей Красуцкий, обвиненный в посредничестве во взятке, признал вину. Об этом стало известно во время избрания меры пресечения в Верх-Исетском райсуде, передает корреспондент URA.RU. Красуцкого пытались задержать 27 мая во время передачи денег сотруднику налоговой службы Артуру Меликсетяну. По данным следствия, он собирался отдать ему три миллиона рублей. Но Красуцкий сбежал от оперативников ФСБ. Им пришлось открыть огонь по машине Сергея — тот якобы отстреливался в ответ и получил рану в ногу, говорил источник агентства. После этого Красуцкий попал в больницу №24. На следующий день его задержали. «На допросе он свою вину признал», — озвучил следователь в суде. Он попросил отправить Красуцкого под домашний арест. «Отношусь к этому положительно. Но единственное, нужно решить вопрос, как я буду ездить в больницу. Видимо, позже решим это», — заявил сам Красуцкий. Меликсетяна суд уже отправил под стражу на два месяца. По словам его мамы, он вину отрицает. Она тоже считает, что Артура подставили.